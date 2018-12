Trump varoval GM pred prepúšťaním: Nebudeme k vám priateľskí

GM koncom novembra oznámila, že v Severnej Amerike zatvorí päť závodov a zruší 14.000 pracovných miest. Z piatich závodov až štyri plánuje zatvoriť v USA, pričom k masívnym škrtom dôjde na Stredozápade, a to je pre Trumpa politicky veľmi citlivá oblasť. Tam totiž pred prezidentskými voľbami prisľúbil oživenie výroby a nové pracovné miesta.

V rozhovore pre televíznu stanicu Fox News označil krok GM za „odporný“ a dodal, že nedávna úprava Severoamerickej dohody o voľnom obchode sťaží firme možnosti presunúť výrobu do Mexika. „Bude to pre nich veľmi nepríjemné,“ povedal Trump. Upravená dohoda o obchode medzi USA, Kanadou a Mexikom (USMCA) vyžaduje, aby časť produkcie automobilky realizovali v závodoch s vyššími mzdami, ak sa chcú vyhnúť vysokým clám. To je požiadavka, ktorá zvýhodňuje práve USA a Kanadu.

Najostrejšie z Trumpových varovaní sa týkali rušenia pracovných miest. „Pár týždňov pred Vianocami sa dozviem, že (ona) plánuje zatvoriť závody v Ohiu a Michigane. To je pre mňa neakceptovateľné,“ povedal Trump, pričom slová smeroval na šéfku GM Mary Barraovú.

Trump zároveň dodal, že buď (Barraová) urýchlene otvorí nový závod, alebo niekto iný tam vytvorí pracovné miesta, ale General Motors nebude môcť očakávať „dobré zaobchádzanie“. Čo sa týka zamestnancov, je si istý, že vďaka zdravému trhu práce si po prepustení dokážu nájsť prácu aj inde.