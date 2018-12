VIDEO: Matečná: Zobudiť sa musia aj poľnohospodári

Do poľnohospodárstva a potravinárstva by malo v budúcom roku pritiecť okolo 110 miliónov eur. Sú to zdroje, aké rezort roky nemal k dispozícii. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná hovorí, že na ťahu sú teraz poľnohospodári.

Prinesú veľké peniaze, ktoré dostanú poľnohospodári, oživenie domácej produkcie potravín?

Negatívne saldo 1,4 miliardy eur v obchode s potravinami sa nedá zastaviť zo dňa na deň. Potrebujeme systémové kroky a permanentný prísun peňazí do odvetvia zo štátnej notifikovanej pomoci, aby sme zvýšili konkurencieschop­nosť poľnohospodárov. Tí sa musia zobudiť, nemôžu iba očakávať, že čosi od štátu dostanú. Peniaze, ktoré získame, pôjdu na oživenie špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby. A tiež do potravinárstva. Bude to však napokon spostrebiteľ, ktorý rozhodne, či si kvalitnejší slovenský výrobok, hoci aj drahší, napokon kúpi.

Investičný dlh potravinárskeho priemyslu sa odhaduje na polmiliardy eur. Čo je proti tomu 120 miliónov eur, ktoré budete mať k dispozícii. Koľko nám vôbec potrvá oživenie?

Skromné odhady hovoria o tom, že záporné saldo by sme vedeli zmeniť o 4–5 rokov. Je to normálne, lebo vlak s dovozmi tovarov je rozbehnutý a nevieme ho zastaviť zo dňa na deň. Cez tzv. krátky obchodný reťazec dávame peniaze na to, aby výrobca, spracovateľ a obchod boli v jednej línii a aby naozaj vznikla veľmi krátka dodávateľská špirála. Chceme, aby na na potravinách nezarábali (iba) obchodníci , ale aj tí, ktorí ich vyrábajú a spracúvajú.

Tohto roku zdraželi potraviny medziročne o viac ako 5 percent. Kde máte istotu, že po zavedení odvodu nebudú potraviny na budúci rok dražieť ešte viac?

Tohtoročný nárast cien potravín o 5,4 percenta si nevieme vysvetliť, veď v okolitých krajinách bol podstatne nižší, a to okolo 2,7 až 3 percentá. Myslím, že obchodníci majú dosť priestoru na to, aby ceny nerástli. Nie je na to dôvod, pretože obchodné prirážky sú pomerne vysoké – sú podstane vyššie ako v iných krajinách. Nevidím dôvod, aby k zvyšovaniu cien došlo.

Čo urobíte, keď ceny porastú?

Budeme analyzovať situáciu, pretože je ohlásené zvyšovanie cien energií. Uvidíme, ako energie ovplyvnia ceny a ako samotný odvod. Určite budeme spolupracovať s Finančnou správou a ak bude treba, využijeme aj zákon o cenách.

Ste si istá, že obhájite zákon na bruselskej pôde a na Ústavnom súde SR?

Snažili sme sa ho pripraviť tak, aby sme sa vyhli problémom, ktoré mali Maďari pri predkladaní podobného zákona. Ideme v súlade s európskymi víziami. Ide nám o podporu malých a stredných podnikov. Tie sú oslobodené od odvodu. Podporujeme lokálnych výrobcov a menej rozvinuté regióny, malé vidiecke predajne, To, čo robíme. je v súlade s európskou poľnohospodárskou politikou.

