Rozpočet eurozóny má zblížiť krajiny s eurom, bude súčasťou rozpočtu EÚ

V Bruseli to v piatok novinárom povedala nemecká kancelárka Angela Merkelová. Detaily mechanizmu, do ktorého sa dobrovoľne budú môcť zapojiť aj členovia európskeho mechanizmu výmenných kurzov bez eura, podľa nej vypracujú ministri financií eurozóny.

„Bude to časť európskeho rozpočtu. Ministri financií o tom viedli dlhé a kontroverzné diskusie, teraz to bolo predložené Európskej rade, aby sme to potvrdili. To sa stalo, bude existovať rozpočet eurozóny,“ podotkla nemecká kancelárka.

O budúcom rozpočtovom nástroji v piatok šéfovia štátov a vlád 27 únijných krajín hovorili na „samite eurozóny“, ktorý bol poslednou časťou decembrového samitu Európskej únie, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok a dnes.

Podľa českého premiéra Andreja Babiša nemá Praha sa vznikom „kvázirozpočtu eurozóny“ problém za podmienky, že vec nebude mať vplyv na základný európsky rozpočet. Babiš sa rokovania samitu eurozóny tiež zúčastnil, hoci v Česku sa eurom neplatí.

Predseda Európskej rady Donald Tusk novinárom povedal, že stretnutie sa zhodlo aj na podobe fungovania budúceho mechanizmu spoločného fiškálneho zabezpečenia únijného Jednotného fondu na riešenie bankových rizík (SRF) a reforme Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM), ktorej podobu by mali ministri financií eurozóny pripraviť do júna 2019. Mala by zabezpečiť, že nástroj bude môcť lepšie fungovať pri prevencii kríz a pri pomoci s udržiavaním rozumnej výšky dlhov.

Rozpočtový nástroj vzniká a základe francúzsko-nemeckého návrhu dosiahnutého tento rok v lete v nemeckom Mesebergu. Euroskupina, teda ministri financií krajín s eurom, by mala začať pracovať na jeho podobe, podmienkach, vzniku i načasovaní. Podľa záverov samitu eurozóny pôjde o časť európskeho rozpočtu, konzistentnou s ostatnými politikami EÚ a pod strategickým vedením krajín eurozóny. V júni budúceho roka by malo byť odsúhlasené, ako presne bude nástroj vyzerať.