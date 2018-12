Kôrovcová invázia v Česku pokračuje, má byť ešte horšia

Majitelia lesov by mali mať možnosť neťažiť suché stromy, ktorým už kôrovec neuškodí.

Podľa informácií portálu iDNES rezort rokuje s ministerstvom financií o znížení dane z pridanej hodnoty (DPH) na drevo.

Rajonizácia má umožniť presun ľudských zdrojov do ohrozenejších oblastí. To súčasná legislatíva neumožňuje. Štát je tým v boji s kôrovcom nepružný. Chceme ušetriť kapacity, ktoré presunieme do nárazníkových zón. Tam budeme bojovať s kôrovcom aktívne, povedal Patrik Mlynář, námestník ministra pre riadenie sekcie lesného hospodárstva. Odbytu dreva môže pomôcť aj zníženie DPH z 15 na 10 %.

Ministerstvo zvýšilo dotácie na obnovu lesov zo súčasných 630 miliónov na 1,15 miliardy Kč (44,58 milióna eur) ročne. Jedným z dôležitých opatrení je aj skrátenie času na povinné zalesňovanie pozemkov. Ich majitelia mali doteraz na to dva roky.

Vlani sa vyťažilo v Česku takmer šesť miliónov kubických metrov (m3) kôrovcového dreva. Tento rok by mala jeho ťažba dosiahnuť 12 až 15 miliónov kubíkov. Ťažba v roku 2019 vzrastie na 15 až 20 miliónov m3. (1 EUR = 25,794 CZK)