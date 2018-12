Tretí blok Mochoviec podstúpi dôležitú skúšku

Ako uviedli Slovenské elektrárne, kým k začiatku septembra tohto roku sa na dostavbe mochoveckých blokov odpracovalo 82 miliónov človekohodín, ku koncu novembra to už bolo 84 miliónov človekohodín. Tretí jadrový blok bol k sledovanému termínu dostavaný na 98,2 % a štvrtý mochovecký blok bol na 86,5 %. Na projekte pracuje viac ako päťtisíc ľudí. Projekt spolu vytvára 15 tisíc priamych, nepriamych a vyvolaných pracovných miest.

Tretí blok má už za sebou studenú hydroskúšku. Počas týchto dní by mali elektrárne začať aj s horúcou hydroskúškou, ktorá by mala dať definitívne odpovede, či je jadrový blok pripravený na uvedenie do komerčnej prevádzky. Zavážanie jadrového paliva do tretieho bloku je naplánované začiatkom jari budúceho roka. Komerčná prevádzka tretieho bloku by mala podľa aktuálneho harmonogramu začať koncom druhého kvartálu budúceho roka. Štvrtý jadrový blok by mal byť uvedený do prevádzky následne o zhruba dvanásť mesiacov.

Minister hospodárstva Peter Žiga pred týždňom uviedol, že termíny uvedenia jadrových blokov sú stále reálne. „Máme informácie, že asi došlo k dvojtýždňovému posunu. Pokiaľ bude všetko v poriadku, dôjde po horúcej hydroskúške k zavážaniu jadrového paliva,“ povedal minister v diskusnej relácii Sobotné dialógy. Dostavba Mochoviec by mala stáť 5,4 miliardy eur. Minister už neočakáva navyšovanie rozpočtu.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.