Katar naleje do energetiky USA 20 miliárd dolárov

Katar plánuje investovať v najbližších piatich rokoch do amerického energetického sektora vyše 20 miliárd USD (17,72 miliardy eur). Uviedol to cez víkend na konferencii v hlavnom meste Kataru Dauha katarský minister pre energetiku Saad al-Kaabi.

Minister spolu so šéfom katarskej ropnej spoločnosti Qatar Petroleum povedali, že Katar plánuje investovať do produkcie ropy, plynu, ale aj nekonvenčných zdrojov. „Viac než 20 miliárd USD zainvestujeme v nasledujúcich piatich rokoch do rôznych projektov v USA,“ povedal Saad al-Kaabi na konferencii Doha Forum.

Katar má najväčší záujem o skvapalnený zemný plyn. Podľa Saada al-Kaabiho by katarská produkcia LNG mala ročne rásť o 16 miliónov ton s cieľom dosiahnuť do piatich rokov produkciu na úrovni 110 miliónov ton ročne.

Okrem oznámenia investícií do amerického energetického sektora investuje Katar aj v Mexiku. Spoločnosť Qatar Petroleum podpísala cez víkend dohodu s talianskou spoločnosťou Eni o prevzatí 35-percentného podielu v troch podmorských ložiskách ropy v Mexiku. Je to druhá najväčšia investícia Kataru v Severnej Amerike v tomto roku.