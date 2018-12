Ľudia sa pred sviatkami extrémne zadlžujú

„Možno ide pri zadlžovaní aj o otázku povahy ľudí, ktorí si hovorili, že keď má niečo sused, musím to mať aj ja,“ povedal Paller pre TV Pravda. Dlhy rastú aj pre pochybné postupy splátkových a nebankových spoločností. „Ľudia si musia premyslieť, či im príjem postačí na splácanie záväzkov, lebo potom sa naozaj ocitnú v exekúcii,“ dodal.

Komora exekútorov varuje, že určite je výhodnejšie vziať si úver z banky ako z nebankových spoločností, ktoré majú nastavené menej prísne kritériá na bonitu klientov, no neraz podstatne horšie podmienky pre dlžníka. Pri úvere nie je najdôležitejším parametrom úroková sadzba, ale takzvaná ročná percentuálna miera nákladov, ktorá odráža všetky náklady na úver, vrátane rôznych poplatkov či poistenia. Pri spotrebných úveroch zaplatí občan na úrokoch tým menej, čím kratšiu dobu splácania si zvolí. Pri kreditných kartách sa zasa výrazne oplatí splatiť dlh v rámci bezúročného obdobia, inak sa môže úrok blížiť až k 20 percentám. Do problémov sa nemusí dostať len dlžník, u exekútora môže skončiť aj ručiteľ.

VIDEO: Šéf komory exekútorov Paller: Extrémne zadlžovanie priniesla doba

Myslieť aj na úroky a poplatky

Ako však riešiť situáciu, keď ľudia práve pred Vianocami potrebujú viac peňazí, a nemajú ich dostatok na svojich účtoch? Nejde len o kúpu darčekov – na ne minú niektorí od 200 do 400 eur. Takto odpovedalo 17,5 percenta respondentov v prieskume agentúry Focus. Niečo stojí aj samotná príprava Vianoc – stromček, zvýšené množstvo potravín, vianočná výzdoba. Mnohí chcú do sviatkov stihnúť rôzne úpravy v byte, dokúpiť si zariadenie či nahradiť pokazené spotrebiče novými, aby vianočnú pohodu nič nerušilo. Tieto výdavky by boli aktuálne aj v novom roku, ale vidina dokonalých Vianoc velí stihnúť všetko do konca roka. Aj to je dôvod, prečo mnohí nakoniec predsa len siahnu po úvere.

„Pri každom zadlžovaní je dôležité si uvedomiť, že okrem požičanej sumy je potrebné následne zaplatiť aj úroky a poplatky. Takže celkové náklady sa o tieto položky navýšia,“ vraví výkonný riaditeľ spoločnosti Finančný kompas Maroš Ovčarik. Kým si ľudia požičiavajú na kúpu, rekonštrukciu alebo výstavbu bývania, je to podľa neho v poriadku. „Pokiaľ je však účel využitia úverových prostriedkov bežná spotreba, treba zvýšiť opatrnosť. Pretože ak ľudia nemajú peniaze na spotrebu, môže hroziť, že nebudú mať na splácanie úveru. Respektíve, že pri prvých výkyvoch v rodinnom rozpočte nastane problém,“ upozorňuje odborník na financie.

Výška pôžičky, ktorú si môžeme dovoliť zobrať, bude u každého individuálna, isté pravidlá však platia všeobecne. „Jedno z pravidiel hovorí, že suma všetkých splátok úverov by nemala byť vyššia ako 30 percent čistého príjmu rodiny. No čím je toto percento nižšie, tým je rozpočet bezpečnejší,“ vraví Ovčarik.

Ak v banke prejavíte záujem o nový úver, môžu vás postaviť pred otázku, či si nechcete navýšiť už existujúci splácaný úver. Nie je to však záležitosť výhodnosti či nevýhodnosti. „Je to skôr technická vec. Ak sa navýši starší úver, ostáva jedna zmluva a jedna splátka. Ak sa poskytne nová pôžička, klient musí platiť dve splátky, čo komplikuje kontrolu a zvyšuje šancu na nezaplatenie niektorej splátky,“ vysvetľuje Ovčarik. Z pohľadu klienta ide podľa neho skôr o to, koľko a za akých podmienok si celkovo požičal. „Ak mi konkurenčná banka ponúkne lepšie podmienky, nižšiu úrokovú sadzbu, určite je dobré zvážiť aj presun pôžičky do inej banky. Pri súčasných nízkych úrokových sadzbách je vhodné zvážiť aj prefinancovanie viacerých starších, drahších úverov novým, s výhodnejšími podmienkami,“ radí odborník.

Ak už vám banka ďalší spotrebný úver poskytnúť nechce, pretože máte pôžičiek veľa a váš príjem je – pokiaľ ide o ďalšiu schopnosť splácať – na hrane, ponúka sa ešte jedna možnosť: hypotéka. Do úvahy prichádza možnosť zaťažiť hypotékou nehnuteľnosť, ktorú vlastníte – alebo ju máte k dispozícii na ručenie napríklad od príbuzného. Prípadne navýšiť už existujúci hypotekárny úver – ak vám to hodnota nehnuteľnosti, ktorou ručíte, dovolí. Takto získaným hypotekárnym úverom môžete vyplatiť starší spotrebný úver a získať ešte aj potrebnú hotovosť. To všetko sa dá za predpokladu, že na splácanie celkového úveru stačia vaše príjmy. „Hypotéka alebo iný úver, zabezpečený nehnuteľnosťou, je aktuálne na trhu najvýhodnejší typ úveru vôbec,“ vraví Ovčarik.

Zároveň však dodáva, že bežné pôžičky by určite nevymieňal za hypotéku, a to z viacerých dôvodov. „Jedným je skutočnosť, že sa takto môže zdať lákavé ľahko sa dostať aj k vyšším čiastkam úveru, pretože banka ochotnejšie požičia, ak je úver zabezpečený nehnuteľnosťou. No a požičiava sa vždy ľahšie, ako sa potom spláca,“ upozorňuje na úskalia takejto operácie. Ak si však požičať naozaj potrebujete, je to jedna z možností, ako sa dostať k peniazom, a zároveň docieliť nižšiu mesačnú splátku a výhodnejšiu úrokovú mieru ako pri klasickom spotrebnom úvere. Pri spotrebnom úvere máte síce vyššiu splátku a vyšší úrok, ale rýchlejšie sa ho zbavíte, pretože splácanie si môžete rozložiť na kratší čas ako pri hypotéke, a vaša nehnuteľnosť zostáva nezaťažená vecným bremenom v prospech banky. Hypotéku často splácate až do dôchodku.

Zadlžovať sa je zlé?

„Využívanie dlhu nie je vo svojej podstate zlé, ale dlh sa musí využívať predovšetkým na produktívne činnosti,“ vraví analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. „Problémom je najmä nekontrolovaná spotreba zbytočností, a to nielen na Vianoce, ale po celý rok. Aj rodiny s podpriemerným príjmom sú schopné ušetriť si cez rok dostatok peňazí na to, aby sa pri nákupe darčekov nemuseli na Vianoce zadlžovať.“ Spotrebiteľský dlh je väčšinou veľmi drahý a jeho využívaním sa domácnosti ochudobňujú. „Ono to síce vyzerá pekne, že si na Vianoce doprajú viac, ale potom v nasledujúcich mesiacoch prídu splátky a úroky. Tie musia dlžníci splatiť, čo znamená, že nebudú mať peniaze na budúcu spotrebu,“ pripomína Tomčiak. „Keď na 55-palcovú televíziu nemám peniaze, tak si jednoducho kúpim 42-palcovú. Keď nemáme peniaze na dovolenku v Taliansku, tak môžeme ísť na dovolenku do Bulharska. A dá sa samozrejme pokračovať ďalšími príkladmi,“ radí analytik.

Bežným ľuďom sa podľa neho dá odporučiť hypotekárny úver na nákup bytu alebo domu. Ceny nehnuteľností dlhodobo rastú a úroky pri takýchto úveroch sú nízke. „Tým pádom na takomto úvere ešte dlhodobo zarobia. Naopak, odporučiť sa nedajú akékoľvek úvery, kde je sadzba nákladov viac ako 6 percent ročne. Na takýchto spotrebiteľských úveroch ľudia iba dlhodobo strácajú,“ uzatvára Tomčiak.

Na extrémne zadlžovanie Slovákov upozorňuje už dlhšie aj Národná banka Slovenska (NBS). Úvery domácnostiam sa síce spomalili, ale rast úverov domácnostiam bol v uplynulom období aj naďalej najvýraznejším domácim trendom a s náskokom dominoval aj v rámci EÚ. Nárast za posledných šesť rokov bol viac ako dvojnásobný v porovnaní s druhou najrýchlejšou rastúcou krajinou – Českou republikou. Konštatuje to Správa o finančnej stabilite NBS. Až v posledných mesiacoch boli spotrebiteľské úvery poznačené spomalením rastu. Približne do apríla 2018 bol medziročný prírastok spotrebiteľských úverov stabilný a porovnateľný s predchádzajúcimi rokmi, čo sa prejavovalo postupným poklesom relatívneho tempa ich rastu.