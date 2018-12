Poistky už zdražuje nová daň

Zvýšené rozpisy neživotných poistiek majú už doma tisíce ľudí. Ďalšie tisíce ich môžu očakávať po Novom roku. Rátať môžu so sumou zvýšenou presne o osem percent. Teda o novú poistnú daň, ktorú zaviedlo ministerstvo financií od januára 2019. Poisťovne musia informovať o prípadnej zmene dva mesiace vopred a od budúceho roka desať týždňov pred výročím uzatvorenia poistky.

Ľudia na nové rozpisy reagujú rôzne. Niektorí sklonia hlavu a proste zaplatia viac. Iní však neváhajú a využijú možnosť zmeniť poisťovňu či produkt. Riešením je aj zrušiť starú navýšenú poistku a založiť novú – výhodnejšie.

"Klient má, samozrejme, šancu hľadať lacnejšie poistenie, ale v poistení platí, že podstatná je kvalita poistného krytia, hodnovernosť poisťovne, a nie cena,“ hovorí generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Jozefína Žiaková. Nová daň má dosah aj na už existujúce zmluvy, kde sa s ňou nepočítalo. Poisťovne však nezvyšujú poistky plošne. Klienti by tak mali mať priestor na výber či hľadanie výhodnejšieho riešenia.

Poisťovne však nateraz výrazný odlev klientov či žiadosti o zmenu produktu necítia. "Zatiaľ sme nezaznamenali výraznú zmenu v záujme o poistenie,“ povedala hovorkyňa ČSOB poisťovne Anna Jamborová. Reálny dosah bude môcť poisťovňa podľa nej zodpovedne vyhodnotiť až s odstupom času. Poisťovňa už svojich klientov informuje o tom, že nová poistná daň je zahrnutá v cene poistného. V zmluvách uzatvorených od januára minulého roka je už nová daň zohľadnená vo forme 8-percentného odvodu, dodala Jamborová.

Troška iná situácia je v poisťovni Allianz. Tá totiž nezdražovala všetky poistky. "Poistné v neživotnom poistení sme upravili len škodovým klientom, a to v závislosti od počtu škôd,“ povedala hovorkyňa poisťovne Allianz Helena Kanderková. Klientom, ktorí v predchádzajúcom poistnom období mali poistnú udalosť, sme upravili výšku poistného v závislosti od počtu škôd, vysvetlila – a to o 10 až 25 percent za jednu až štyri poistné udalosti. Zodpovední klienti by preto dosahy zavedenia novej dane nemali pocítiť. Poisťovňu tak zatiaľ obišiel podľa Kanderkovej odchod klientov aj žiadosti o zníženie poistného.

"Vzhľadom na to, že poistné obdobie sa jednotlivým klientom končí v rôznych termínoch, je dnes ešte predčasné hodnotiť ohlas klientov na základe prvých reakcií,” povedala hovorkyňa Wüstenrot poisťovne Daniela Vlčková. Priznáva však, že klienti zvyknú na každú zmenu cien reagovať veľmi citlivo.

Zvýšenie poistného sa vo Wüstenrot poisťovni netýka automaticky každého produktu neživotného poistenia. Poisťovňa zohľadní aj mieru škodovosti a tiež zachovanie aspoň minimálnej ziskovosti produktu. "Spomínaná daň má na cenu poistného pri vybraných produktoch najvýznamnejší vplyv,” priznáva Vlčková. Základným princípom poistenia je však podľa nej solidárnosť – všetci poistenci vytvárajú poistné rezervy, ktoré sa používajú na úhradu škôd. Aj v prípade klienta, ktorý má aktuálne nulovú škodovosť, sa situácia môže kedykoľvek nečakane zmeniť, dodala.

Priebežne už rozposiela listy s navýšením poistného aj poisťovňa Uniqa. Podľa hovorkyne danej poisťovne Beaty Lipšicovej je tak predčasné hodnotiť dosahy poistnej dane na klientov. Priznáva však, že stúpol záujem o informácie. "Klienti vo vyššej miere ako doteraz kontaktujú naše pobočky a call centrá a konzultujú novú situáciu s našimi pracovníkmi,” hovorí Lipšicová.

Zvýšenie sa v Uniqe týkalo hlavne starších zmlúv. "V zmluvách s klientmi, ktoré sme uzatvárali pred rokom 2017, nemáme poistnú daň nakalkulovanú,” hovorí Lipšicová. Poistné musí podľa nej reflektovať poistené riziko, akvizičné náklady, náklady na správu poistenia a primeranú ziskovú maržu. Tá sa v európskych poisťovniach v neživotnom poistení pohybuje medzi 4 až 5 percentami. "Preto sme museli tieto poistné produkty prepočítať, aby sme vykryli aj daň z poistenia a náklady s ňou spojené a aby sme zároveň boli schopní zabezpečiť splniteľnosť všetkých záväzkov,” hovorí Lipšicová.

V listoch klientom poisťovňa presne uvádza, akú časť tvorí poistné určené na krytie rizík a aká časť je určená na daň. V prípade havarijného poistenia je v novom predpise Uniqy zahrnuté aj výrazné zvýšenie cien servisných prác a náhradných dielcov pre motorové vozidlá na slovenskom trhu. "Zohľadňujeme aj individuálny bezškodový priebeh, čo znamená, že navýšenie u bezškodových klientov bude nižšie ako u klientov s poistnými udalosťami,” dodala Lipšicová.

Zákon o poistnej dani z dielne rezortu ministra financií Petra Kažimíra vyvolal vlnu nevôle už pri svojom vzniku. Pôvodne mal zákon platiť už od októbra tohto roka. Týkať sa mal pritom aj životného poistenia, líšiť sa mali len sadzby za jednotlivé poistky. Po ostrej kritike zaradil minister spiatočku a okresal rozsah novej dane len na neživotné poistenie. Platiť sa tak má od budúceho roka napríklad z poistenia bytu či domu, úrazu či cestovného poistenia.

Minister financií síce vtedy pripustil, že nová daň môže dvihnúť sadzby poistného, no klientom pomôže trh. Tie poisťovne, čo budú chcieť o nich zabojovať, sadzby nedvihnú, tvrdil Kažimír. Podľa Štatistického úradu SR dáva priemerná domácnosť na poistenie menej ako jedno percento svojich výdavkov.

