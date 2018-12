Automobilky sa vzopreli Trumpovi

Ekonomické veľmoci hrozia uvalením dovozných ciel, ktoré môžu najviac pocítiť automobilky. Výrobcovia automobilov v USA žiadajú, aby krajina podpísala obchodnú dohodu s Európskou úniou. Vďaka nej by sa vyhli clám. Čína pristupuje k znižovaniu ciel na americké automobily.

Americký prezident Donald Trump sa vyhrážal zavedením ciel na dovážané autá z Európy. Autor: SITA/AP, Pablo Martinez Monsivais

Počas minulého piatku sa stretli predstavitelia amerického automobilového priemyslu s americkým obchodným splnomocnencom Robertom Lighthizerom. Zástupcovia automobilového sektora naliehali na podpis obchodnej dohody s USA.

Podľa Jennifer Thomasovej z aliancie výrobcov automobilov, ktorá združuje 13 automobiliek, by obchodná dohoda bola jedinečnou príležitosťou, ako odstrániť prekážky obchodu. Členmi aliancie sú aj americké divízie európskych značiek BMW, Volkswagen a Mercedes-Benz. Výrobcovia namietajú aj proti už platným clám na dovoz ocele a hliníka do USA. V ich dôsledku americké automobilky nakupujú oceľ o 30 percent drahšie.

Podľa aliancie americký automobilový priemysel sa na druhom domácom produkte USA podieľa sumou 953 miliárd dolárov. K automobilovému priemyslu sa v boji proti zlám pridávajú aj americkí farmári a potravinárske spoločnosti. „Je veľmi dôležité, aby otázky potravinárstva a poľnohospodárstva boli kľúčovou súčasťou tejto dohody,“ povedal riaditeľ amerického výboru pre obilniny (U. S. Grain Council) Floyd Gaibler.

Čínska vláda zmierňuje clá na dovoz amerických automobilov. V krajine, ktorá sa stala dôležitým trhom aj pre mnohé európske automobilky, dochádza po prvýkrát za posledných 28 rokov k poklesu predaja nových automobilov.

Od januára Čína na tri mesiace zruší dodatočné clá na dovoz amerických automobilov a ich súčiastok v celkovej hodnote 126 miliárd dolárov. Dovozné clá sa podľa čínskeho ministra financií znížia na 15 percent. V súčasnosti dosahujú výšku 40 percent. Nové opatrenia budú mať vplyv na 144 modelov vyrábaných v USA a 67 rôznych súčiastok. Clo bude rovnaké, aké majú ostatné členské štáty Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Mimoriadne clo vo výške 25 percent na nové automobily vyrábané v USA Čína zaviedla v júli tohto roku. Súčiastky sú zaťažené päťpercentným clom. Peking tak urobil v reakcii na uvalenie amerických ciel. Americký prezident Donald Trump rozhodnutie Číny privítal. „USA sa darí veľmi dobre. Čína sa usiluje o veľkú a komplexnú obchodnú dohodu. Mohla by sa skoro stať realitou,“ napísal Trump na sociálnej sieti Twitter. Na rozhodnutie Čínskej ľudovej republiky už zareagovala americká značka Tesla, ktorá vyrába elektrické autá.

Výrobca zníži v krajine ceny svojich modelov S a X. Elektrický sedan Model S zlacní o 105-tisíc jüanov (13 500 eur). SUV s označením Model X bude stáť o 65-tisíc jüanov (8 300 eur) menej. USA na dovoz áut z Číny aktuálne uplatňujú clo vo výške 27,5 percenta. V krajine sa pritom za posledných 11 mesiacov vyrobilo 25,3 milióna áut.

V minulom roku pritom Čína do USA podľa údajov automobilového a výskumného strediska (CATARC) vyviezla len 53 300 kusov automobilov. V roku 2017 dovoz nových vozidiel z USA do Číny dosiahol 280 208 kusov. Z rozhodnutia Číny môžu profitovať aj európske automobilky. Napríklad BMW do krajiny priváža niektoré modely vyrobené v americkom Spartanburgu. Rozhodnutie Číny privítal aj šéf automobilky Ford. „Tlieskame obom vládam za konštruktívnu spoluprácu pri znižovaní obchodných bariér a otváraní trhu,“ povedal Joe Hinrichs, prezident globálnych aktivít značky Ford.

Čínsky trh je pre svetové automobilky významným odbytiskom. Výrobcovia v Číne predávajú aj špeciálne modely, ktoré reflektujú na potreby miestnych zákazníkov. Aj česká Škoda na čínskom trhu ponúka SUV model Kamiq, ktorý sa v Európe nepredáva. V danej krajine navyše platia menej prísne emisné limity.