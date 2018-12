Bíreš: Rozhodnutie Rakúšanov by mohli zmeniť Rumuni

Rumunsko, ktoré bude od januára predsedať Rade Európy, by mohlo anulovať rakúsky postoj, nepovažovať dvojakú kvalitu potravín za nekalú obchodnú praktiku. "Rumuni môžu otázku duálnej kvality zaradiť naspäť a bude sa to riešiť," povedal pre Pravdu ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš.

Rakúšania vyškrtli dvojakú kvalitu výrobkov z európskej legislatívy o nekalých obchodných praktikách. Môže to byť tým, že sú do problému bezprostredne zainteresovaní?

Rakúšania si myslia, že ich trh je taký istý ako slovenský, ale Slováci najlepšie vedia, že to nie je pravda. Možno preto Rakúsko nepovažuje za dôležité riešiť túto otázku, v čom si myslím, že nemajú pravdu. V Predsedníctve Rady Európy po nich však nastupujú Rumuni, a tých tento problém trápi. Verím preto, že sa otázka duálnej kvality dostane do návrhu legislatívy naspäť. Rakúšanom sa čudujem, lebo návrh novej legislatívy Európska komisia dostala od Európskeho parlamentu, ktorý si osvojil názor, že problém duálnej kvality je vlastne nekalá praktika. EK vytvorila pracovnú skupinu, v ktorej je aj Slovensko. Už sme odobrali 70 výrobkov, Európska komisia všetko koordinuje, kofinancuje tento proces, preto postoj Rakúska nechápem.

Hovoríte, že ste odobrali 70 výrobkov. Ako dopadol test?

Výsledky ešte nemáme, lebo všetko koordinuje Brusel. Teraz vyhodnocujeme označovanie výrobkov, teda len etikety. Keď sa toto vyhodnotí, lebo vzorky brali aj ďalšie štáty, až potom sa pristúpi k analýze. Ak sa niekde objavia nedostatky, bude sa komunikovať s výrobcami, resp. predajcami, ktorých sa to bude týkať. Takto je postavená filozofia kontroly. Som voči tomu trochu zdržanlivý, ale jednoducho metodiku, s ktorou prišla EK, rešpektujeme a budeme podľa nej postupovať. Sme už zapojení do celého procesu, preto sa čudujem tomuto stanovisku, že táto otázka nie je pre Rakúsko prioritou. Vysvetlením možno je to, že celý trh majú v podstate obsadený svojimi výrobkami.

Myslíte si, že Rakúšania sa na tento krok odhodlali aj preto, lebo ich podporujú aj Nemecko, Taliansko a Veľká Británia?

To sú staré štáty, kde je k potravinám iný vzťah ako u nás. V Rakúsku sa predáva možno 5–10 percent cudzích výrobkov, na Slovensku vyše 50 percent. Povedia si: Načo by sme sa tým zaoberali? Navyše, majú trošku averziu voči tomu, že všetky výrobky, ktoré sme doteraz porovnávali, sme kupovali na rakúskom trhu a zistili sme rozdiely medzi tým, čo sa predáva v Rakúsku a čo na Slovensku.

Cítia sa dotknutí, že ste ich nachytali na hruškách?

Jasné.

Rakúšania vyhodili dvojakú kvalitu potravín z legislatívy, pretože ju nepovažujú za nekalú obchodnú praktiku. Zaradia ju Rumuni do Novej dohody pre spotrebiteľa naspäť?

Ide len o návrh, bude sa o ňom ešte hlasovať. Myslím si, že keď Rumuni od prvého januára preberú predsedníctvo, otázku duálnej kvality zaradia naspäť a bude sa to riešiť nanovo. Je to návrh legislatívy, pracuje legislatívna skupina, dostávame na to peniaze, EK to kofinancuje. Nechápem, prečo by sa to malo zvrátiť.

Kto okrem Slovenska robí testy potravín pod gesciou Bruselu?

Projekt sme dostali ako prví. Sú v ňom aj ďalšie krajiny. Maďarsko, Bulharsko alebo Rumunsko. Ale majú sa zapojiť teraz ďalšie štáty. Išli sme do toho naozaj veľmi rýchlo, lebo dvojakú kvalitu potravín potrebujeme riešiť. Veď sme ju iniciovali.

Takže ste napokon optimista?

Áno. Dvojaká kvalita potravín, teda keď sa v jednom a tom istom obale predáva výrobok s rozdielnym zložením, je naozaj nekalou praktikou. Vari má teraz Európsky parlament povedať, že to už nie je nekalá praktika, keď už rok rozpráva o tom, že je to tak?

