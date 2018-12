České úrady sa zbavia prístrojov od čínskych firiem Huawei a ZTE

Hardvér a softvér od týchto firiem je podľa úradu bezpečnostnou hrozbou. Huawei, ktorý má podobné problémy aj v iných krajinách, všetky podozrenia popiera. Český premiér Andrej Babiš (ANO) v utorok skritizoval NÚKIB, že varovanie vydal, bez zároveň predložil analýzu vplyvu varovanie na štátne tendre. Riaditeľ NÚKIB Dušan Navrátil ČTK povedal, že musel konať bezodkladne. Za úrad sa postavil senátne bezpečnostný výbor.

NÚKIB vydal varovanie pred používaním produktov Huawei a ZTE v pondelok a na prvú polovicu januára chystá metodický pokyn pre úrady, ako postupovať. Premiér v pondelok uviedol, že vláda vec prerokúvala v utajenom režime a toto zverejnenie varovania kabinet prekvapilo. „Ja si myslím, že NÚKIB túto záležitosť vôbec nezvládol,“ uviedol Babiš dnes.

Premiér kritizoval to, že NÚKIB nepredložil hneď aj analýzu vplyvu varovania na tendre pre zákon o verejnom obstarávaní. „Pretože keď niečo navrhujem, tak tam môžu byť nejaké dôsledky, aj ekonomického charakteru. A v tomto smere sme nedostali nič. Teraz je to vonku, a jednotlivé ministerstvá, ktoré teraz majú pred sebou nejaké súťaže, na to musia reagovať,“ dodal Babiš. Ľudovci pre varovanie NÚKIB vyzvali vládu, aby prepracovala zákon o verejnom obstarávaní. Norma by podľa KDU-ČSL mala pri vyhodnocovaní zákaziek zohľadňovať práve aj bezpečnostné riziká.

Riaditeľ NÚKIB kritiku premiéra do značnej miery chápe. „Ide o novú situáciu, s ktorou v Česku doteraz nemáme skúsenosti,“ povedal. Úrad však podľa neho musí chrániť kritickú informačnú infraštruktúru, bez ktorej by štát nemohol fungovať.

„Ak zistíme, že tieto systémy sú akýmkoľvek spôsobom ohrozené, musíme bezodkladne konať,“ uviedol. Pre bežného používateľa predstavuje používanie telefónov Huawei len minimálne riziko, povedal Navrátil Českej televízii. Prístroje Huawei neodporúča riaditeľ NÚKIB používať hlavne tam, kde môžu byť spravodajsky citlivé údaje.

Babiš dnes povedal novinárom, že už nariadil Úradu vlády SR, aby sa zbavil mobilov od Huawei. Aj ministerstvo priemyslu a obchodu vymení podľa hovorcu Milana Řepku všetky zariadenia od Huawei za iné značky. Prístroje Huawei vymení aj ministerstvo zdravotníctva, ktoré podľa hovorkyne úradu Gabriely Štěpanyové používalo niekoľko mobilov tejto značky.

Informácie NÚKIB nie sú pre vrcholných politikov novinkou, uviedla bývalá ministerka obrany a pre miestny rozvoj Karla Šlechtová (za ANO). Dodala, že používanie prístrojov Huawei a ZTE ako ministerka vo svojich rezortoch zakázala. ČTK na doplňujúcu otázku odpovedala, že konkrétnu firmu nemožno pre zákon o verejnom obstarávaní výslovne zakázať. Situáciu preto riešila „v rámci možností“. Súčasný minister obrany Ľubomír Metnar (za ANO) uviedol, že nechal používanie zariadení spomínaných firiem preveriť.

Ďalšie úrady, vrátane kancelárie prezidenta, ČTK oznámili, že zatiaľ upozornenia vyhodnocujú a budú sa riadiť pokynmi NÚKIB. Napríklad ministerstvo spravodlivosti využíva od Huawei servery, sieťové prvky i dvadsiatku telefónov, povedal hovorca úradu Vladimír Řepka. Úrad počká na metodiku NÚKIB, ale prípadná výmena zariadení by podľa Řepku neznamenala problém. Ministerstvo pre miestny rozvoj má teraz 120 telefónov a 184 modemov Huawei.

„V tejto chvíli stále platia podmienky súťaže verejného obstarávania, keď sa súťaží podľa parametrov,“ uviedla hovorkyňa úradu Veronika Varos. Podľa nej je potrebné, aby NÚKIB vydal právne záväzný dokument, ktorým sa potom budú úrady riadiť.