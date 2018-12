VIDEO: Bez kapra nie sú Vianoce, ale za akú cenu?

Viacerí Slováci si bez kapra Vianoce nevedia ani predstaviť. Zareagovali na to aj predajcovia, ktorí už od začiatku tohto týždňa predávajú kapry zväčša pred obchodnými strediskami. Kaprov je zatiaľ dostatok a väčšina stánkarov bude mať otvorené, až dokým sa kapry nevypredajú. Cena sa v Bratislave pohybuje okolo 4,70 eura za 1 kilogram, a niektorí predajcovia kapry aj na počkanie čistia. Niekde to robia zadarmo a inde sa zarába aj na čistení. V bratislavskej časti Petržalka pred jedným z obchodných centier si za čistenie kapra pýtajú ďalšie 4 eurá. Viac si pozrite vo videu TV Pravda.

VIDEO: Pozrite si video TV Pravda o cenách kaprov a tiež o tom, ako to vidia spotrebitelia

Spotreba kaprov každoročne stúpa úmerne s blížiacimi sa Vianocami. Potvrdili to aj miestni predajcovia, ktorí najväčší nával očakávajú práve počas víkendu pred Štedrým dňom. „Otvorené máme od 8.00 rána do 20.00 večera, no najviac sa predáva doobeda a potom večer po bežnej pracovnej dobe,“ povedal stánkar. Kapry sa na Slovensko dovážajú primárne z Česka a cena sa prispôsobuje dopytu. Predminulý rok bol v posledných dňoch pred Vianocami veľký problém zohnať kapra k štedrovečernej večeri, všetky sa rýchlo vypredali. Tento rok by sa však situácia nemala opakovať.

„Zatiaľ máme dostatok rýb, takže sa nebojíme, že by sme nemali čo cez víkend predávať. Uvidíme však, aký bude predaj počas víkendu, ale očakávame nával,“ dodali predajcovia kaprov.

Denník Pravda oslovil viacerých okoloidúcich ľudí s otázkou, či si dokážu Vianoce predstaviť bez kapra na stole. Väčšina opýtaných na otázku odpovedala, že je pre nich kapor symbolom Vianoc a tradične tvorí základ štedrovečernej večere, no našli sa aj takí, ktorí uprednostňujú rezne či iné druhy mäsa. Rybársky hospodár Ľubomír Lauš z Bánoviec nad Bebravou sa pre denník Pravda vyjadril, že kapor patrí medzi tradičné vianočné jedlá, no spotrebiteľským trendom sa stáva losos, pstruh či rybie filé, ktoré preferujú najmä mladé rodiny s deťmi.

„Kapra je ťažké vykostiť, nie každý vie kapra dobre vyfiletovať a podávať na štedrovečerný stôl. Preto hlavne mladí ľudia dávajú prednosť kvalitnejším rybám, s ktorými je menej práce,“ dodal. V Bánovciach vyjde kapor približne na 4,10 eura za kilogram.

Tradícia kapra na štedrovečernom stole sa dostala na Slovensko z Česka ešte za Československa, pretože sa kapry v Česku chovajú vo väčšom množstve ako u nás. Chov kaprov sa dostal do strednej Európy ešte za vlády panovníka Karola IV., ktorý v Čechách zakladal rybníky s chovom kaprov.