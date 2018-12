Bratislavské letisko chce štát prenajať na 30 rokov

Ako informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, koncesný variant sa podľa posudzovania štúdie uskutočniteľnosti ukázal ako najlepšia alternatíva pre bratislavské letisko za predpokladu dobre pripraveného medzinárodného tendra s účasťou skúsených investorov.

Poradenské spoločnosti Deloitte Advisory, s.r.o., a Sullivan & Worcester LLP odporučili uzatvoriť koncesnú zmluvu so strategickým partnerom na tridsať rokov, pretože v koncesnej stratégii budú zohľadnené budúce investície koncesionára do obnovy infraštruktúry letiska, transfer aktuálnej dlhovej služby letiska a zároveň povinnosť koncesionára uhrádzať platby koncesných poplatkov. Vzletové a pristávacie dráhy a súvisiaci infraštruktúrny majetok ostane vo vlastníctve letiska.

Verejné obstarávanie na výber koncesionára formou súťažného dialógu by malo trvať deväť až trinásť mesiacov. Koncesná zmluva by mala byť uzavretá predbežne v prvom polroku 2020 a následne by ju mala schváliť vláda. Koncesná zmluva má platiť od júla 2021 do júna 2050. Na základe porovnania čistej súčasnej hodnoty peňažných tokov dvoch scenárov realizácia projektu s variantom PPP podľa ministerstva dopravy prináša hodnotu pre štát vo výške 61 mil. eur.

Realizáciou projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) formou udelenia koncesie sa podľa rezortu dopravy zabezpečí dlhodobý udržateľný rozvoj letiska v Bratislave. Strategický partner by mal zlepšiť konkurenčnú pozíciu letiska v regióne, zvýšiť ponuku a kvalitu služieb letiska. Vyššia výkonnosť letiska, ktoré bude manažované skúseným strategickým partnerom, má zabezpečiť financovanie nevyhnutnej obnovy infraštruktúry letiska a zároveň pravidelné ročné koncesné poplatky, ktoré budú príjmom letiska, resp. jeho akcionára – ministerstva dopravy.