Rušia priame letecké spojenie medzi Košicami a Bratislavou

Košické letisko upravilo letový poriadok, pretože České aerolínie (ČSA) rušia od 11. januára 2019 priame letecké spojenie Košice – Bratislava – Košice. Pre TASR to potvrdila Jana Tomková z Letiska Košice s tým, že k zmene došlo na základe oficiálneho oznámenia leteckej spoločnosti.

„Po piatich rokoch úspešnej spolupráce sme nútení z našej destinačnej mapy vymazať priame letecké spojenie medzi Košicami a Bratislavou,“ povedala.

„Za obdobie december 2013 až december 2018 sme na pravidelných linkách spoločnosti České aerolínie medzi Bratislavou a Košicami ročne vybavili približne 12 000 cestujúcich. Pri predpokladanom počte 540 000 vybavených cestujúcich za rok 2018 teda ide o 2,2 percenta cestujúcich. Naďalej však cestujúci z letiska Košice môžu využívať priame letecké spojenie do Prahy prevádzkované spoločnosťou ČSA, ktoré ostáva nemenné deväťkrát týždenne,“ povedala Tomková.

Cestujúci využívajúci letecké spojenie na trase Košice – Bratislava – Košice, ktoré bolo prevádzkované šesťkrát týždenne, budú podľa nej môcť využiť alternatívne letecké spojenie so spoločnosťou Austrian Airlines do a z Viedne prevádzkované 12-krát týždenne. Pripomenula, že medzi letiskom Viedeň a Bratislavou premávajú traja autobusoví dopravcovia v 20-minútových intervaloch s nástupišťom priamo pri termináli letiska Viedeň.

Výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Michael Tmej pripomenul, že keď končí letecké spojenie, pre letisko, mesto či región to nie je pozitívna správa. „Priame letecké spojenie Košíc a Bratislavy napomáhalo znižovaniu regionálnych rozdielov medzi západom a východom Slovenska. Jednoznačne našou snahou bude aj v spolupráci s bratislavským letiskom a Ministerstvom dopravy a výstavby SR hľadať leteckého prepravcu, ktorý by toto spojenie mohol obnoviť,“ dodal s tým, že v krátkom čase to však z pohľadu košického letiska nebude možné.