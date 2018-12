Vianočný príspevok pre penzistov môže byť v budúcom roku dvojnásobný

Vianočný príspevok pre penzistov by sa mal v budúcom roku zdvojnásobiť. Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.

„Ak teraz bolo maximum 100 eur, ideme na maximum 200 eur,“ povedal. Podľa neho sa tiež vytvoria predpoklady pre to, aby sa mohol zaviesť trinásty dôchodok. „Predpokladáme navýšenie 150 miliónov eur na tento účel pre budúci rok,“ tvrdí Richter.

Ministerstvo práce sa tiež bude podľa ministra v budúcom roku zaoberať predĺžením obdobia poberania materskej dávky na jeden rok alebo razantným zvýšením rodičovského príspevku. „Ministerstvo práce sa bude prikláňať k riešeniu aj, aj,“ povedal. Reálne sa však podľa neho buď predĺži obdobie poberania materskej dávky, alebo sa výraznejšie zvýši rodičovský príspevok. „Som stále presvedčený o tom, že v tomto prípade by sme mali riešiť razantné zvýšenie rodičovského príspevku,“ povedal. Slovensko je totiž podľa neho v Európskej únii na špici medzi tromi krajinami z hľadiska výšky a dĺžky poberania materskej dávky.

Ďalšie z opatrení by sa malo týkať vymáhania výživného. Štát podľa Richtera na seba prevezme vymáhanie výživného od rodiča, ktorý ho neplatí. „Štát by to vyplatil, aj potom vymáhal,“ zdôraznil. Takýto legislatívny návrh by malo ministerstvo práce pripraviť v prvom polroku budúceho roka. Rezort práce tiež počíta so zavedením príspevku vo výške 100 eur na zakúpenie školských potrieb pre prvákov. Takýto príspevok by dostalo približne 55 tisíc detí. Minister práce tiež spomenul zvýšenie príspevku na opatrovanie. „Je nevyhnutné sa dostať na úroveň, aby opatrovateľka mala príjem vo výške čistej minimálnej mzdy,“ tvrdí.