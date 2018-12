VIDEO: Budíček s darčekmi. Ľudia útočia na obchody

Na nákup posledných vianočných darčekov zostávajú posledné hodiny. Práve to je jedným z dôvodov, prečo sú aj tento rok nákupné centrá pred Vianocami preplnené ľuďmi. Tí unáhlene hľadajú a nakupujú darčeky pod stromček tesne pred uzatvorením obchodov, ku ktorému dôjde vo väčšine centier pondelok 24. decembra o 11.30. Obchody sa opäť otvoria až vo štvrtok 27. decembra. Pozrite si čo vás čaká v obchodoch vo videu TV Pravda.

VIDEO: Čo vás čaká ak sa na poslednú chvíľu vyberiete do obchodov. Viac vo videu TV Pravda.

„Každý rok si poviem, že tento rok sa to nestane, a aj tento rok sa stalo, že je krátko pred Vianocami a nakupujem zase darčeky. Aj keď tento rok to bolo trochu iné, keďže sa mi narodil syn, potreboval som mu kúpiť hračky, takže som celkom rád, že sa mi dneska podarili nejaké veci nakúpiť, ale ešte nemám všetko, takže budem potrebovať využiť posledných pár dní,“ povedal pre TV Pravda nakupujúci v jednom z bratislavských obchodov.

Podľa decembrového spotrebiteľského prieskumu nákupného centra Avion, si každý piaty Slovák aj tento rok necháva nákupy darčekov na poslednú chvíľu. Nákupné šialenstvo tak u zákazníkov zvykne začínať v novembri počas Black friday, ktorý spúšťa u Slovákov nadšenie pre prvé hromadné nakupovanie na Vianoce.

Záujem o nakupovanie na poslednú chvíľu potvrdzujú aj vyššie tržby v obchodoch. „Už od začiatku decembra sledujem, ako sa predajňa zaplnila ľuďmi čo chcú vo veľkom nakupovať. Využívajú prípadné zľavy a výpredaje za účelom výhodnejšej kúpy. Tí, ktorí nevedia čo kúpiť, si radi nechajú poradiť, prípadne zakúpia darčekové karty za účelom neskorších nákupov,“ povedal predavač topánok Michal, ktorý pracuje v obchodnom centre počas predsviatkového obdobia po prvýkrát. S blížiacim sa Štedrým dňom je intenzita nakupujúcich ešte väčšia. „Priemerne návštevnosť našej predajne vzrástla o 550 až 600 ľudí za deň než je zvykom. Samotné tržby sa na predajni navýšili o 800 až 1¤500 eur v čistom,“ dodal.

Nákupy cez internet sú čoraz populárnejšie

Obchodné centrá však nie sú jediným miestom, ktoré čelia veľkému záujmu nakupujúcich. Veľkú obľubu zažívajú aj internetové obchody, ktoré sa snažia garantovať včasné doručenie želaného tovaru do vianočných sviatkov, hoci sa darčeky objednávajú na poslednú chvíľu. "Najsilnejšou sezónou pre obchodníkov je obdobie pred Vianocami, kedy e-shopy zaznamenávajú zhruba tretinu celoročného obratu. Od polovice novembra zaznamenávajú obchodníci obrovský nárast nákupov. V tomto období totiž nakupujú na internete aj tí, ktorí to po zvyšok roka robia iba výnimočne. V období zliav porovnávajú ceny a hľadajú najlacnejšiu alternatívu. Zároveň počas obdobia, kedy sú obchody preplnené, využívajú komfort nákupov online,“ uviedol šéf portálu heureka.sk Tomáš Braverman. Nakúpiť online sa dá aj pomerne tesne pred Vianocami.

Aké darčeky sa nakupujú najviac?

1. Oblečenie, doplnky, topánky (46 %)

2. Elektronika (13 %)

3. Športové potreby (8,1 %)

4. Kozmetika (7,4 %)

5. Zážitky a dovolenky (6,8 %)

6. Knihy, CD, DVD (5,4 %) Zdroj: TASR, prieskum GfK

"Tlak na prepravné kapacity kuriérskych spoločností je pred sviatkami enormný, preto pokiaľ zákazníci volia túto alternatívu, posledným dňom, kedy prepravcovia dokážu zabezpečiť doručenie pod stromček, bol pondelok 17. december,“ do­dal.

"Po iné roky som nakupovala darčeky na poslednú chvíľu, ale tento rok som tak už neurobila, všetko som vyriešila už koncom novembra prostredníctvom internetových obchodov. Príde mi to oveľa výhodnejšie, čo sa týka cien. Ani krabice nemusím nosiť domov, keďže nie som z Bratislavy,“ povedala pre TV Pravda študentka Anna z Kysúc. Časté predvianočné objedávanie cez internet za účelom darčeku ale nebýva jediným dôvodom. Novinkou na úsporu času či zámeru vyhnúť sa davom ľudí objavili spotrebitelia aj v objedávaní si potravín na Vianoce prostredníctvom internetu, ktoré prinesie kuriér až priamo do domácnosti.

Nákupné centrá sú pred Vianocami preplnené ľuďmi, ktorí nakupujú darčeky v poslednej chvíli. Autor: SHUTTERSTOCK

Najčastejšie sa nakupuje oblečenie a elektronika

Aj tento rok sú oblečenie a elektronika tými najkupovanejšími darčeky pod vianočný stromček. „V tomto prípade ide o trend, ktorý sledujeme u nás, ale aj v okolitých krajinách. Pre porovnanie, v Českej republike sa elektronika ako darček objaví ešte vo väčšej miere ako na Slovensku, keďže u našich západných susedov sa to blíži až k 70 %. Do každej tretej rodiny pribudne aj ďalší praktický darček – spotrebič typu práčky, chladničky či novej varnej dosky,“ povedal analytik trhu Jaroslav Ondrušek zo spoločnosti Home Credit. Pokiaľ za štedrovečerný stôl zasadnú rodiny s menšími deťmi, nákupy pod vianočný stromček sa zvyknú prispôsobovať predovšetkým im. Dokazujú to aj dlhé rady, ktoré sa neustále tvoria v predajniach s hračkami, prevažne večer po skončení pracovnej doby.