Slovensko dobieha Európu v cenách bytov

„Ceny bytov rástli aj v prvej polovici roka, a to predovšetkým mimo Bratislavy. Až v treťom štvrťroku začali ceny mierne stagnovať,“ vraví analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Martin Lazík. Portál urobil porovnanie s okolitými metropolami. Uvažoval pritom o sume 100-tisíc eur, keďže to je priemerná cena staršieho 3-izbového bytu v Košiciach, Žiline, Nitre alebo Banskej Bystrici. V Bratislave by sme však už takýto byt zaplatili o 30-tisíc viac.

Viedeň je pre nás stále drahá

Hoci ceny bytov v poslednom období stále rástli, bývanie v Prahe, kam sa Slováci v rámci cudziny najčastejšie sťahujú za prácou, stále vychádza drahšie.

„Keď uvažujeme o kúpe bývania v Prahe a k dispozícii máme 100-tisíc eur, pričom preferenciou je byt s čo najväčším počtom izieb, postačiť nám musí 2-izbový byt na okraji Prahy,“ vraví Lazík.

Za túto sumu však v Prahe dostanete zrejme len byt v pôvodnom stave a s komplikovanou dostupnosťou. Ak by ste trvali na novostavbe, za 100-tisíc by ste si mohli dovoliť akurát 1-izbový byt na okraji Prahy. „Hľadať byt s týmto rozpočtom v hlavnom meste našich západných susedov by bolo všeobecne veľmi náročné, pretože aktuálna ponuka bytov na predaj pod hranicou 100-tisíc sa pohybuje len na úrovni troch percent,“ vraví Lazík.

Prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár vraví, že ak by sme chceli byť v porovnávaní cien bytov u nás s okolitými metropolami korektní, museli by sme porovnávať porovnateľné.

„Nemôžeme si zobrať priemernú cenu v Bratislave a k tomu najlacnejší byt vo Viedni, to nie je korektné. Ak vezmeme najlacnejší byt vo Viedni, ktorý vyjde zhruba na 2 500–2 700 eur za štvorcový meter, a porovnáme ho s najlacnejším bytom v Bratislave – napríklad na Kopčianskej ulici v Bratislave s cenou 1 500–1 600 eur za štvorcový meter – tak vidíme ten obrovský rozdiel. Takisto keď si zoberieme druhý extrém, šiesty okres vo Viedni, kde sú najdrahšie byty až približne za 10-tisíc eur za meter štvorcový, tak v Bratislave sa ceny najdrahších bytov pohybujú okolo 5 000 eur za štvorcový meter. Čiže hovoriť o tom, že sa tie ceny približujú, by nebolo úplne korektné. Je to len otázka uhla pohľadu a toho, čo vlastne porovnávame. Praha je rovnako stále drahšia ako Bratislava,“ vraví Palenčár.

Ceny bytov v európskych metropolách (cenový priemer v eurách) 2-izbový byt 3-izbový byt Paríž 450 000–550 000 550 000–650 000 Viedeň 200 000–350 000 330 000–430 000 Praha 135 000–175 000 220 000–270 000 Varšava 140 000–180 000 175 000–210 000 Budapešť 100 000–160 000 145 000–250 000 Bratislava * 82 000–150 000 130 000–156 000 Bukurešť 55 000–105 000 60 000–130 000 Kyjev 40 000–50 000 50 000–62 000 * odhad Pravdy podľa cenových ponúk bytov

Do Viedne je z Bratislavy blízko a veľa Slovákov tam dochádza za prácou, ale vlastniť tam nehnuteľnosť si vyžaduje oveľa vyššiu investíciu, ako sme si stanovili na účely tohto porovnávania.

„V okrajových častiach Viedne by nám 100-tisíc eur sotva vystačilo na menší 1-izbový byt,“ vraví Lazík. Navyše, nutnosťou by bola investícia do rekonštrukcie. Nad novostavbou by sme nemohli ani len uvažovať. Pozitívom je, že v Rakúsku je celkom široká ponuka prenájmov a nájomného bývania, ktorá je s naším rozpočtom reálnejšou alternatívou popri kúpe nehnuteľnosti. Aktuálna ponuka nehnuteľností na predaj s cenou pod 100-tisíc eur je v tejto metropole pod hranicou jedného percenta. Iba z času na čas sa objaví byt v stave, ktorý si vyžaduje ďalšie investície do rekonštrukcie, na ktorý nám vystačí náš rozpočet,“ vysvetľuje analytik.

Treba tiež povedať, že Praha a Viedeň disponujú aj oveľa rozsiahlejším bytovým fondom, teda ponuka je bohatšia, trh sa môže viac hýbať. „Sú to mestá, o ktoré je oveľa väčší záujem a kde aj oveľa väčšie množstvo tých, čo sem prichádzajú – dopyt je teda ešte silnejší ako u nás. V Prahe je momentálne rozostavaných asi 8-tisíc až 10-tisíc bytov a ďalších zhruba 60-tisíc je plánovaných na papieri, takže Praha naozaj zažíva obrovský boom, silnejší ako Bratislava,“ vraví Palenčár.

Do Paríža sa síce Slováci často nesťahujú, ale za 100-tisíc eur by tu veru riadny byt nekúpili. Vyšlo by to akurát na miestnosť s rozlohou 7–8 štvorcových metrov, ešte k tomu bez kuchyne a iba so spoločnou kúpeľňou a WC spolu so susedmi.

V Budapešti sa dá vyberať

„Zaujímavá je situácia v Budapešti, kde v kombinácii lacného forintu a dlhodobejšej depresie realitného trhu si so sumou 100-tisíc eur môžeme naozaj vyberať,“ vraví Lazík. K dispozícii sú za túto sumu aj staršie 4-izbové byty mimo centra, ale kúpili by sme tam aj novostavbu s dvomi izbami.

„Celkovo môžeme povedať, že s rozpočtom 100-tisíc eur si vieme vybrať bývanie zo širokej ponuky, lebo byty pod 100-tisíc eur tvoria až 40 percent z celkovej ponuky nehnuteľností,“ dodáva. Vo Varšave by sme za túto sumu našli aj 4-izbové byty na okraji mesta a v satelitoch.

Pochopiteľne, čím bližšie k centru, tým menší byt by sme si mohli dovoliť, no na starší 2-izbový byt by nám rozpočet stačil. Pomer bytov pod hranicou 100-tisíc eur voči celkovej ponuke je 30 percent. Na porovnanie cien nehnuteľností bol v tomto prípade zvolený 2-izbový byt s rozlohou 45–55 štvorcových metrov a 3-izbový byt s rozlohou 70–80 štvorcových metrov.

Ešte viac by sme si mohli vyberať v Kyjeve, hlavnom meste Ukrajiny, kde by sme si za 100-tisíc eur kúpili aj starší 4-izbový byt s veľkorysou rozlohou 90 štvorcových metrov blízko centra alebo 3-izbový byt v novostavbe ďalej od centra. V Kyjeve je až 80 percent bytov z ponuky pod zvolenou cenovou hranicou 100 000 eur. Drahšie sú väčšinou len novostavby v dobrej lokalite.

Podobne aj v rumunskej Bukurešti by sme si za stanovenú sumu zadovážili aj byt so štyrmi izbami v novostavbe, ale na okraji mesta. V centre by nám vyšlo len na starší 2-izbový byt. Euro sa v uplynulom roku posilnilo voči menám v okolitých krajinách, ako sú maďarský forint, poľský zlotý, ukrajinská hrivna alebo česká koruna o viac ako dve percentá. Bez ohľadu na atraktivitu miesta suma 100-tisíc eur by teda stačila na zabezpečenie bývania vo viacerých okolitých metropolách.