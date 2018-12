Schröder o odpore USA voči Nord Streamu 2: Nemilujú Ukrajinu, chcú predávať plyn

Poukázal napríklad na požiadavky Trumpovej administratívy, aby Nemecko obmedzilo obchodné vzťahy s niektorými krajinami.

„Irán, Čína, Rusko. Keď to tak pôjde ďalej, tak už čoskoro nebudeme mať hospodárske vzťahy s nikým. To je pre krajinu závislú na exporte, ako je Nemecko, neprijateľné,“ uviedol Schröder v rozhovore s nemeckým periodikom Welt am Sonntag. Suverénny štát si podľa neho nesmie nechať diktovať, s kým môže obchodovať.

Spojené štáty sa stavia rovnako proti chystanému plynovodu Nord Stream 2, ktorý má privádzať zemný plyn z Ruska priamo do Nemecka a vyhnúť sa Ukrajine. „To nerobia z lásky k Ukrajine, ale pretože sami chcú dodávať plyn do Nemecka. Skvapalnený plyn, ktorý je menej kvalitný, ale zato drahší ako plyn z plynovodov,“ uviedol bývalý kancelár.

Schröder je v súčasnosti okrem iného predsedom Výboru akcionárov konzorcia Nord Stream AG, zriadeného pre výstavbu plynovodu Nord Stream, a predsedom dozornej rady ruskej ropnej spoločnosti Rosnefť.

Schröder pôsobil vo funkcii nemeckého kancelára v rokoch 1998 až 2005. „Určite nie som žiadny antiameričan. Ale jadrom môjho snaženia v zahraničnej politike bolo vybojovať a udržať relatívnu nezávislosť na USA,“ uviedol v rozhovore bývalý kancelár.