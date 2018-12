Brexit kazí radosť britským obchodníkom, ľudí lákajú len veľké zľavy

Politické zmätky pred odchodom Británie z Európskej únie v marci budúceho roka negatívne ovplyvnili aj „zlatý štvrťrok“, teda posledný kvartál roka, počas ktorého maloobchodníci vygenerujú veľkú časť svojich ročných príjmov.

Ich načasovanie nemohlo byť horšie, pretože iné správy z Británie sú dobré, zvlášť tie o raste platov a nízkej nezamestnanosti. Mzdy totiž stúpajú rýchlejšie ako inflácia, takže spotrebitelia by mali mať vo svojich vreckách trochu viac peňazí.

No to, čo pôvodne vyzeralo ako rušná vianočná sezóna, sa môže zmeniť na fiasko roka. Odevné reťaze, ktoré už dlhšie zápasili so slabšími tržbami, mali pritom šance na oživenie. Pokračovanie hádok o brexit však podkopáva dôveru, a tým aj výdavky domácností. Neúspešné rokovania o rozvode si tak vyberajú svoju daň od britských maloobchodníkov.

Počas leta, keď Británia zažívala rekordné teploty a zároveň si vychutnávala kráľovskú svadbu a svetový futbalový šampionát, maloobchodné tržby vzrástli. Ale keď prišla jeseň, vyhliadky na odchod Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody stúpli a podniky a spotrebitelia znervózneli, čo zasiahlo tržby.

Nákupy v Británii v tomto roku citlivo reagujú na brexit. Zhoršenie situácie v politike, spolu s vyhrážkami stúpencov brexitu, že budú hlasovať proti dohode premiérky Theresy Mayovej s Bruselom, prišlo v čase, keď sa obchody pripravovali na začiatok vianočnej sezóny v tzv. Čierny piatok 23. novembra. Zatiaľ nie sú k dispozícii všetky údaje, ale už teraz je jasné, že je ťažké úplne oddeliť zákazníkov, ktorí čakajú na povianočné zľavy od tých, ktorí si strážili výdavky pre neistotu spojenú s brexitom.

Predbežné čísla naznačujú, že spotrebitelia síce otvorili svoje peňaženky, ale len ak im obchody ponúkli citeľné zľavy. Spoločnosť John Lewis napríklad uviedla, že jej predaj bol mimoriadne slabý počas veľkej časti jesene, ale vyskočil, keď na Čierny piatok ponúkli zľavy. Tento model podčiarkuje, že britskí spotrebitelia sú ochotní minúť len vtedy, ak sú ceny pre nich veľmi výhodné.

Nezávislý analytik Richard Hyman predpovedá, že maloobchodné tržby v Británii v decembri tohto roka stúpnu menej ako vlani. Odhaduje, že rast tržieb z predaja potravín aj nepotravinárskych výrobkov dosiahne len 2,5 %. To by bolo najpomalšie tempo od hlasovania o brexite v júni 2016. Politické zmätky pred odchodom Británie z Európskej únie (EÚ) v marci budúceho roka negatívne ovplyvnili aj „zlatý štvrťrok“, teda posledný kvartál roka, počas ktorého maloobchodníci vygenerujú veľkú časť svojich ročných príjmov.

Ich načasovanie nemohlo byť horšie, pretože iné správy z Británie sú dobré, zvlášť tie o raste platov a nízkej nezamestnanosti. Mzdy totiž stúpajú rýchlejšie ako inflácia, takže spotrebitelia by mali mať vo svojich vreckách trochu viac peňazí.

No to, čo pôvodne vyzeralo ako rušná vianočná sezóna, sa môže zmeniť na fiasko roka. Odevné reťaze, ktoré už dlhšie zápasili so slabšími tržbami, mali pritom šance na oživenie. Pokračovanie hádok o brexit však podkopáva dôveru, a tým aj výdavky domácností. Neúspešné rokovania o rozvode si tak vyberajú svoju daň od britských maloobchodníkov.

Počas leta, keď Británia zažívala rekordné teploty a zároveň si vychutnávala kráľovskú svadbu a svetový futbalový šampionát, maloobchodné tržby vzrástli. Ale keď prišla jeseň, vyhliadky na odchod Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody stúpli a podniky a spotrebitelia znervózneli, čo zasiahlo tržby.

Nákupy v Británii v tomto roku citlivo reagujú na brexit. Zhoršenie situácie v politike, spolu s vyhrážkami stúpencov brexitu, že budú hlasovať proti dohode premiérky Theresy Mayovej s Bruselom, prišlo v čase, keď sa obchody pripravovali na začiatok vianočnej sezóny v tzv. Čierny piatok 23. novembra. Zatiaľ nie sú k dispozícii všetky údaje, ale už teraz je jasné, že je ťažké úplne oddeliť zákazníkov, ktorí čakajú na povianočné zľavy od tých, ktorí si strážili výdavky pre neistotu spojenú s brexitom.

Predbežné čísla naznačujú, že spotrebitelia síce otvorili svoje peňaženky, ale len ak im obchody ponúkli citeľné zľavy. Spoločnosť John Lewis napríklad uviedla, že jej predaj bol mimoriadne slabý počas veľkej časti jesene, ale vyskočil, keď na Čierny piatok ponúkli zľavy. Tento model podčiarkuje, že britskí spotrebitelia sú ochotní minúť len vtedy, ak sú ceny pre nich veľmi výhodné.

Nezávislý analytik Richard Hyman predpovedá, že maloobchodné tržby v Británii v decembri tohto roka stúpnu menej ako vlani. Odhaduje, že rast tržieb z predaja potravín aj nepotravinárskych výrobkov dosiahne len 2,5 %. To by bolo najpomalšie tempo od hlasovania o brexite v júni 2016.