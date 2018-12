Česká EPH, významná aj na Slovensku, chce aktíva nemeckej firmy vo Francúzsku

Holding následne od Uniperu získal exkluzivitu na vyjednávanie. V pondelok to uviedol hovorca EPH Daniel Častvaj. Základným majetkom Uniperu vo Francúzsku sú dve uhoľné elektrárne.

Francúzsky denník Le Monde v novembri uviedol, že Uniper vo Francúzsku prevádzkuje predovšetkým uhoľnú elektráreň v Gardanne na juhu krajiny a druhú v Saint-Avold na východe. V Saint-Avold má skupina tiež dve plynové elektrárne, uviedol denník. Ďalším krokom budú podľa Častvajea povinné konzultácie s orgánmi zastupujúcimi zamestnancov, ktoré sa začnú v januári. „Transakcia môže byť uzavretá až po úspešnom uzavretí vyššie uvedených konzultácií a splnenia ďalších odkladacích podmienok,“ uviedol hovorca.

V súvislosti s plánovaným vstupom na francúzsky trh uzavrel holding partnerstvo sa spoločnosťou Total. „Táto spolupráca môže viesť k finálnemu prevodu vlastníctva dvoch plynových elektrární, ktoré v súčasnej dobe prevádzkuje Uniper France, na firmu Total. Samozrejme až po potenciálnom uzavretí zmluvy s Uniper SE,“ uviedol podpredseda predstavenstva spoločností EPH a EP Power Europe Jan Špringl.

Spoločnosť Uniper France je podľa neho aktuálne v neľahkej situácii, keď dve uhoľné elektrárne, ktoré sú základným majetkom spoločnosti tak z hľadiska inštalovaného výkonu, tak počtu zamestnancov, majú na základe rozhodnutia francúzskej vlády obmedzenú časovú perspektívu.

„Vzhľadom na to, že spoločnosť je z veľkej časti organizovaná okolo týchto aktív, ich uzavretie bude vyžadovať koncepčnú reorganizáciu a definíciu novej stratégie spoločnosti. Sme si zároveň vedomí sociálnych aspektov prípadného uzatvorenia prevádzky uhoľných elektrární,“ uviedol Špringl.

Podotkol, že prípadné uzavretie uhoľných elektrární by negatívne ovplyvnilo ekonomické výsledky elektrární plynových. „Sme presvedčení, že ich konkurencieschop­nosť a strategická hodnota by sa zvýšila po ich zaradení do väčšieho portfólia, ktoré prevádzkuje spoločnosť Total,“ dodal.

Holding EPH je štrukturovaný do dvoch hlavných pilierov – EP Infrastructure (EPIF) a EP Power Europe. EPIF v EPH zastrešuje tranzit plynu, distribúciu elektriny a plynu, skladovanie plynu a teplárenstva. Podiel 31 percent v EPIF patrí fondu austrálskej banky Macquarie, zvyšok patrí EPH. EP Power Europe zastrešuje ťažbu uhlia a výrobu elektriny. Predvlani v lete napríklad EPH ovládol nemecké hnedouhoľné bane, ktoré v konzorciu s firmou PPF Investments kúpil od švédskej spoločnosti Vattenfall.

Väčšinovým vlastníkom EPH sa stal Křetínský vlani, teraz má v rukách 94 percent akcií holdingu. Firmu opustili podnikateľ Patrik Tkáč a investori spojení so skupinou J&T. Křetínský je podľa tohtoročného rebríčka časopisu piatym najbohatším Čechom s majetkom vo výške 59 miliárd korún. Okrem EPH je podnikateľ okrem iného spolumajiteľom futbalového klubu AC Sparta Praha.