Šéfovi Bundesbanky sa nepáčia talianske a francúzske hry s rozpočtom

Šéf nemeckej centrálnej banky sa takto vyjadril pre nedeľné vydanie denníka Bild am Sonntag. Podľa neho ústupok Taliansku bude spôsobovať problémy Európskej komisii, ak bude žiadať od iných vlád, aby sa usilovali o dobré štátne financie.

Weidmann zdôraznil, že sa pravidlá musia presadzovať „tempom“. To je dôležité aj pre plnenie budúcich integračných krokov. „Pri kompromise EK s talianskou vládou to nebol tento prípad,“ uviedol ďalej.

Weidmann varoval aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona pred prekročením limitu 3 % HDP. Podľa neho je správne v dobrých časoch sa pripravovať na zlé obdobie. Limit 3 % treba dodržiavať a štrukturálny deficit primerane znižovať.

Macronova vláda na protesty žltých viest odpovedala prijatím balíka opatrení v hodnote jednej miliardy eur. „To je legitímne politické rozhodnutie,“ pokračoval Weidmann a dodal, „malo by sa celkovo profilovať tak, aby bolo v zhode so spoločne dohodnutými európskymi fiškálnymi pravidlami.“

Skončenie nákupu štátnych dlhopisov Európskou centrálnou bankou (ECB) je „prvým významným krokom normalizácie situácie“, pokračoval Weidmann. Tým sa však program nákupu neskončil. Peňažná politika ECB zostáva „vyslovene expanzívna“. „Jednoducho povedané, Rada ECB stále necháva nohu na plynovom pedáli, ale nestláča ho“.

Weidmann vyhýbavo odpovedal na otázku o svojich ambíciách stať sa šéfom ECB po Mariovi Draghim. Každý, kto sedí v rade, musí chcieť formovať peňažnú politiku. „Bolo by to zvláštne, keby som mal byť vylúčený z prevzatia väčšej zodpovednosti. To je ale celkom iné, ako sa o to usilovať,“ reagoval.

Pretože Nemec Manfred Weber chce kandidovať na post predsedu EK, Weidmann sa domnieva, že jeho šanca získať hlavné kreslo v ECB je malá.

Draghiho funkčné obdobie v ECB sa skončí v novembri 2019.