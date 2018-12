Čechov trápi nedostatok vody, sucho môže vyústiť do krízy

Označuje sa tak stav, keď nedostatok vody zasahuje do produktivity a stability systému. Podľa Českého hydrometeorolo­gického ústavu na veľkej časti republiky chýba od januára 2015 do septembra 2018 oproti priemeru vyše 500 milimetrov zrážok, niekde dokonca 700 milimetrov, uviedol v decembri na konferencii v Brne jeden z tvorcov projektu pre poľnohospodárov InterSucho Miroslav Trnka.

Poľnohospodárov tento rok postihlo sucho prakticky v celej západnej a strednej Európe. V Poľsku sa škody v tomto roku odhadujú na 425 miliónov eur, v Belgicku na 261 miliónov eur, v Nemecku na 658 miliónov eur.

Český minister životného prostredia Richard Brabec (ANO) pripomenul, že tento rok vznikla v Česku bezprecedentná situácia, keď niektoré obce ani v zime nemajú dostatok vody, zásobované sú cisternami.

„Ak by zima nebola mimoriadne bohatá na zrážky, tak do budúceho roka môžeme vstupovať s obrovským zrážkovým handicapom, ktorý môže vyústiť do krízového stavu,“ myslí si Brabec.

V súčasnosti ministerstvo nebude zvažovať ani zdvíhanie poplatkov za odber podzemnej vody, hoci sa odborníci zhodujú, že je oproti cene odberov za povrchovú vodu lacná, povedal Brabec.

„Je to o ďaleko väčšom využívaní dažďovej vody, prípadne vody odpadovej – nie je to o nejakej represii a zaťažovaní občanov vyššou cenou, ale je to o jej lepšom využití,“ dodal. Podľa neho však ide o komplexnú záležitosť, z poplatkov za odbery povrchovej vody sú napríklad platené štátne podniky povodí. V posledných rokoch im peniaze na prevádzku ubúdajú, pretože veľké priemyselné podniky s vodou šetria.

Brabec stále nezavrhol myšlienku na zavedenie regulátorského úradu pre vodu ako samostatnej inštitúcie, nemá však byť pod Úradom pre reguláciu. Podľa ministra poľnohospodárstva Miroslava Tomana (za ČSSD) je presun ľudí z ministerstva poľnohospodárstva zbytočný. O zmene právomocí sa hovorí niekoľko rokov.

„Samozrejme som o tom premýšľal, ale s ministerstvom poľnohospodárstva na tom nie je zhoda. Vodného regulátora považujú za niečo, čo je nadbytočné,“ povedal Brabec. Je však zhoda v tom, aby sa posilnili regulačné funkcie na ministerstvách poľnohospodárstva a financií, dodal.