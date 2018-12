Štát naleje do Rooseveltovej nemocnice sto miliónov eur

Vyhlásil to v pondelok premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý prišiel do banskobystrickej nemocnice pozdraviť lekárov, sestry a zdravotnícky personál slúžiaci na urgente počas Štedrého dňa.

Rooseveltova nemocnica je spádová pre celý Banskobystrický kraj a podľa predsedu vlády si kraj zaslúži, aby mal špičkovú nemocnicu v takej kvalite, ako treba, a verí, že rekonštrukcia ju posunie na top úroveň v rámci slovenského zdravotníctva.

Na snímke sprava primár Oddelenia centrálnych operačných sál Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici Erik Flaška, predseda vlády SR Peter Pellegrini, primár Oddelenia urgentného príjmu Roman Lutty a medicínsky riaditeľ nemocnice Milan Urbáni počas návštevy v priestoroch Oddelenia urgentného príjmu 24. decembra 2018. Autor: TASR, Dušan Hein

„Minulý týždeň sme rozhodli o výstavbe novej nemocnice v Martine a ja sa budem snažiť urobiť všetko pre to, aby sme sa konečne vyrovnali aj so skeletom nemocnice Rázsochy v Bratislave, aby sme tam čo najskôr začali klepať základný kameň najmodernejšej štátnej nemocnice. To sú priority, ktoré pred nami stoja, a myslím, že naše zdravotníctvo a občania si to zaslúžia,“ konštatoval Pellegrini.

Riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková označila verejné vyhlásenie premiéra o komplexnej rekonštrukcii ich nemocnice za najkrajší darček, ktorý mohli dostať.

„Ak to vyjde, na prelome januára a februára môžeme vyhlásiť veľké verejné obstarávanie. Je to komplexná rekonštrukcia, ktorá počíta s obvodovým plášťom, strechami, výmenou okien, tepelným hospodárstvom vrátane klimatizácie. Komfort pacienta pôjde niekde úplne inde. Zvýši sa sociálny štandard, kde pri viacerých izbách bude samostatné sociálne zariadenie, pacienti budú mať k dispozícii aj jednotky. Celková logistika sa zmení tak, ako je to štandard pri novostavaných nemocniciach. Všetky procesy okolo akútneho pacienta budú hneď k dispozícii a ich efektivita sa výrazne zvýši v prospech zdravotnej starostlivosti,“ priblížila Lapuníková. Zároveň poďakovala za ďalšie darčeky, ktoré predseda vlády priniesol personálu ich zdravotníckeho zariadenia. Doniesol im kávovary, aby si mohli spríjemniť službu. Jeden putoval aj leteckým záchranárom.

„Lekárom, sestrám, zdravotníckemu personálu v nemocniciach, ale i všetkým hasičom, policajtom a ostatným pracovníkom, ktorí počas Štedrého dňa slúžia, patrí veľká vďaka za to, čo pre nás robia,“ zdôraznil Pellegrini.

Na otázku TASR, ako trávi vianočné sviatky, reagoval: „Veľmi pokojne, na Králikoch v kopcoch, je tam pekne zasnežená príroda. Bude štandardná večera, cez deň len tak striedmo, keďže by sa patrilo držať nejaký pôst. Prišiel som na urgent s darčekmi spolovice ako predseda vlády, ale aj ako pacient, mám nejaké problémy s krížami, tak dúfam, že si domov odnesiem nejaký liek, aby som Štedrý deň strávil bezbolestne.“

Návšteva Rooseveltovej nemocnice bola jeho poslednou pondelňajšou aktivitou a teší sa, že si v pokoji vychutná niekoľko dní voľna, ak sa nič závažné nestane.