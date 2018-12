Kanál Dunaj - Odra - Labe má zúrivých obhajcov aj odporcov

Základná otázka znela, či vodný kanál pomôže českej ekonomike alebo to bude drahý a neefektívny projekt, ktorého realizácia nenávratne poškodí krajinu.

O zmysle stavby polemizoval predseda Asociácie D-O-L Jan Skalický a predseda Strany zelených, starosta Prahy 4 Petr Štěpánek.

„Ide o projekt, ktorý nemá v Česku konkurenciu. Podporuje ho Hospodárska a aj Agrárna komora,“ povedal v úvode diskusie Skalický.

Štěpánek argumentoval tým, že kanál D-O-L nemá zmysel ani z hľadiska ekonomického, dopravného, a ani environmentálneho.

„Ak by sa projekt zrealizoval, došlo by k devastácii pohraničných riek,“ namietal Štěpánek. Budovanie veľkých prieplavov v zahraničí podľa neho vždy viedlo k biologickej kontaminácii.

„Až 1400 strán štúdie uskutočniteľnosti projektu sa venuje ekologickým otázkam,“ oponoval Skalický. Dodal, že koncesia vodnej cesty vychádza zo súčasnej situácie v Európe, v ktorej dochádza k mnohým problémom s vodou. „Projekt prispeje k zadržiavaniu vody v krajine a jeho súčasťou je aj protipovodňová ochrana,“ doplnil.

Diskutujúci sa nezhodli ani na dopravnej prospešnosti kanála. „Všade v Európe sa teraz budujú vodné cesty. Sú totiž výhodnejšie napríklad pre prepravu nadmerných nákladov. Navyše vodná doprava je približne desaťkrát lacnejšia než cestná,“ pokračoval Skalický.

Štěpánek povedal, že štát by sa mal radšej zamerať na železničnú dopravu. Spája praktickejšie a rýchlejšie. „Primárnym dôvodom budovania koridoru je preprava tovarov. Železnica je v tejto súvislosti konkurencieschop­nejšia,“ dôvodil.

Skalický verí tomu, že Česká republika nakoniec projekt D-O-L uskutoční. Podľa neho „ČR nemá inú možnosť, než sa venovať vodným dielam. Voda je problémom, ktorý musíme intenzívne riešiť. Koridor predstavuje elegantné a komplexné riešenie“.

„Približne 70 % obyvateľov kanálu neverí,“ odporoval Štěpánek. Podľa neho ide iba o lobizmus prezidenta Miloša Zemana a jeho spolupracovníkov.

Štěpánek dúfa, že sa projekt vodného koridoru neuskutoční, lebo by sa tým skomplikovalo úsilie zelených o návrat niektorých živočíšnych druhov do českých riek. „Rieka Labe by sa namiesto budovaniu kanála mala za európske prostriedky upraviť do pôvodného stavu. Potom by sa do nej vrátili napríklad lososy,“ povedal šéf Strany zelených.

Záujem o tému kanála vyvolalo oznámenie ministerstva dopravy, že stavba projektu by stála najviac 600 miliárd Kč (23,21 miliardy eur) a má potenciál ekonomickej návratnosti. Štěpánek sa domnieva, že z vynaložených prostriedkov by sa vrátila len polovica. Skalický uviedol, že projekt by sa zaplatil za 15 rokov plnej prevádzky.

Podľa štúdie realizovateľnosti by bolo najefektívnejšie splavnenie Odry z Ostravska a vetvy spájajúcej Odru s Dunajom. Prepojenie labskej vetvy dlhými plavebnými tunelmi podľa úradu zvyšuje rizikovosť celého projektu.

Ministerstvo predpokladá, že projekt by sa mal začať realizovať okolo roku 2035. Súčasne však priznáva, že ide o optimistický variant.