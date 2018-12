Fín je favoritom na post šéfa Európskej centrálnej banky

Vyplýva to z prieskumu denníka Financial Times medzi ekonómami. Anketa však ukázala, že ekonómovia by ako nástupcu terajšieho šéfa ECB Maria Draghiho preferovali skôr Benoita Coeurého, ktorý je v súčasnosti členom Výkonnej rady ECB.

Draghi by mal po ôsmich rokoch strávených vo funkcii odísť z čela ECB koncom októbra budúceho roka. Podľa Financial Times je Draghi všeobecne oceňovaný za to, že zabránil kolapsu eurozóny. Jeho nástupca bude musieť rozhodnúť o tom, ako rýchlo eurozóna opustí mimoriadne uvoľnenú menovú politiku.

Liikanena za najpravdepodob­nejšieho kandidáta na najvyšší post v ECB označilo osem z 24 opýtaných ekonómov. Iba traja respondenti ho však považujú za preferovaného kandidáta. Coeurého preferuje sedem respondentov, jeho vymenovanie však očakáva iba jeden, píše Financial Times.

Druhým najpravdepodob­nejším kandidátom na budúceho šéfa ECB je podľa prieskumu guvernér francúzskej centrálnej banky François Villeroy de Galhau, ktorého menovanie očakáva šesť respondentov.

ECB tento mesiac ohlásila ukončenie programu nákupov dlhopisov, ktorým počas niekoľko rokov podporovala infláciu a hospodársky rast v eurozóne. Zopakovala však, že jej úrokové sadzby by mali prinajmenšom do leta budúceho roka zostať na terajších rekordných minimách. Základná úroková sadzba ECB je v súčasnosti nula percent.