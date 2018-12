VIDEO: Ľudia valcujú obchody. Začali sa výpredaje

Rady pred pokladnicami, plné parkoviská – tak teraz vyzerajú nákupné centrá, ale aj menšie obchody. Ľudia nakupujú hlava-nehlava. Lákajú ich povianočné výpredaje a výrazné zľavy. Tie sa často šplhajú do závratných čísel a zľavy vo výške 40, 60 či 80 percent nie sú výnimkou. Do obchodov sa ľudia nahrnuli už vo štvrtok, hneď ako sa ich brány otvorili prvýkrát po sviatkoch.

Ešte skôr odštartovali povianočný výpredaj on-line predajne. Niektoré začali lákať na zľavy hneď po Štedrom dni. Niektoré zľavy pri vybraných produktoch vyskočili až na 80 percent z pôvodnej ceny. Napríklad vysávač, ktorý ešte pred sviatkami stál 115 eur, teraz nájdete aj za 69 eur. Pri nákupe menšej práčky ušetríte aj okolo 50 eur. Tohtoročnými výpredajovými trhákmi sú najmä televízie, práčky a sušičky, ale aj notebooky a herné konzoly.

Posledné roky je totiž trendom dávať ako darček pod stromček darčekové karty či peniaze. Tie dávajú obdarovaným možnosť vybrať si darček podľa vlastného uváženia. To však nahráva práve predajcom, ktorí v povianočnom období spúšťajú dni zliav a predháňajú sa vo výpredajoch. Ľudia si tak aj po Vianociach zvyknú urobiť radosť. Tentoraz však namiesto darčekov pre druhých kupujú veci pre seba. No často aj pre svoju rodinu. „Na vianočné darčeky som pripravená už v novembri, aby som si mohla užívať spokojný advent. Najčastejšie v povianočných nákupoch však nakupujem kozmetiku alebo oblečenie,“ povedala pre TV Pravda návštevníčka jedného bratislavského nákupného strediska Oľga zo Spišskej Novej Vsi.

Ľudia však okrem oblečenia a kozmetiky nakupujú v obchodných strediskách aj vianočné sladkosti či dekorácie do bytu. „Pre našich zákazníkov sme zlacnili viac ako 1 400 produktov – dekorácie, tašky, hračky a vianočné sladkosti,“ povedala Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland. Zároveň dodala, že zákazníci viac nakupujú pred sviatkami a preferujú produkty s najväčšou zľavou.

Výpredaje letia aj on-line

Výpredaje však nezúria len v kamenných predajniach, ale aj v e-shopoch. Aj tu je záujem o povianočné zľavy vysoký, vysvetľuje riaditeľka marketingu spoločnosti Hej.sk Andrea Jankovcová. „Každoročne majú naše povianočné výpredaje veľký úspech na strane zákazníkov. Mnohí práve v tomto období míňajú peniaze, ktoré dostali namiesto vianočného darčeka,“ povedala Jankovcová. Keďže peniaze neutrácajú z vlastnej peňaženky, dodáva, neváhajú ich investovať do produktov určených pre celú rodinu. Vedú hlavne tovary, po ktorých dlhodobo túžili.

„Povianočný výpredaj sa dotkne všetkých produktových kategórií. Zákazníci môžu vybrané produkty kúpiť so zľavou až 80 percent,“ informovala Jankovcová. Nakúpiť tak môžu malé i veľké domáce spotrebiče, televízory, smartfóny i produkty z kategórie IT a príslušenstvo. Zľavy do 80 percent uvádzajú viaceré e-shopy. Výpredaje zväčša budú trvať do vypredania zásob alebo do konca januára. „Najviac ľudí zatiaľ nakupuje to, čo im chýba k hlavnému darčeku, napríklad hry pre hraciu konzolu PS4 alebo fotopapiere k tlačiarňam,“ uviedol marketingový riaditeľ Alzy Jan Sadílek. Vo veľkom množstve sa však podľa neho predávajú aj televízie, mobilné telefóny a herné notebooky a počítače.

Cieľovú skupinu nakupujúcich tvoria pre e-shopy hlavne tí, ktorí dostali pod stromček hotovosť. Podľa prieskumu reťazca Albert sú to práve mladí ľudia do 34 rokov, keďže až 44 percent z nich preferuje ako vianočný darček práve peniaze.

Hovorkyňa spoločnosti Datart Iva Pavlousková potvrdila, že záujem zákazníkov o výpredaje sa prejavil okamžite. „Hneď v prvých dňoch sa návštevnosť medziročne zvýšila o 40 percent,“ povedala. Najväčší záujem je podľa Pavlouskovej o mobilné telefóny, televízie a veľké domáce spotrebiče, hlavne o sušičky bielizne.

Ceny si treba overiť

Nízke ceny bývajú často lákadlom, no odborníci upozorňujú na to, že aj v prípade zliav treba ostať obozretným a sumu si poriadne skontrolovať. Ceny rovnakých produktov sa môžu líšiť o desiatky eur. Pričom tie po zľave môžu byť len návratom k priemernej cene tovaru.

„V prípade veľkých výpredajov vrátane tých povianočných je určite namieste overiť si cenu produktu a nedať sa oklamať. Stáva sa, že deklarovaná cena nemá s realitou nič spoločné,“ uviedol marketingový riaditeľ nákupného radcu Heureka Michal Vodák. Upozornil, že ceny a ich vývoj je lepšie si pred nákupom skontrolovať a pozrieť si porovnanie a vývoj cien. Obchodníci totiž najviac ťažia práve z vianočného a povianočného predaja a snažia sa spotrebiteľov nalákať na vysoké čísla na baneroch so zľavami.

„Vianočná sezóna je pre internetových obchodníkov najsilnejšou, tvorí až tretinu celoročného obratu e-shopov, a povianočné výpredaje sú druhou najsilnejšou sezónou,“ povedal Vodák. V zľave sú najčastejšie tradičné produkty, ako je elektronika, malé aj veľké spotrebiče, oblečenie alebo sezónny tovar, dodal.