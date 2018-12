VIDEO: Silvestrovská lyžovačka na poslednú chvíľu? Niekde ešte áno

"Ľudia odkladajú rezerváciu pobytov čoraz bližšie k nástupu na pobyt, sú spontánnejší,“ hovorí PR & marketing manažér portálu ZľavaDňa Peter Blažečka. Kto chce ísť lyžovať na poslednú chvíľu, ešte stále môže nájsť voľné kapacity. A to aj na Silvestra.

Závisí však aj od požiadaviek klienta. "Ľudia chcú byť na svahu a akceptujú aj ubytovanie nižšieho štandardu, aby nemuseli za lyžovačkou dochádzať autom,“ vysvetľuje Blažečka. Vedú hlavne trojhviezdičkové hotely. Čaká preto aj rast záujmu práve o tento typ ubytovania.

Počítať však treba aj s väčšími výdavkami ako pred rokom. "Ceny v cestovnom ruchu rástli postupne počas celého roka od 10 až do 20 percent v závislosti od zariadenia,“ hovorí Blažečka. Priemerná cena za pobyt stúpne podľa neho nad 160 eur.

Ceny skipasov narástli medziročne o desatinu, dodáva Blažečka. "Bežná cena skipasu bude tento rok o jedno až dve eurá vyššia, ako to bolo minulý rok,“ hovorí. Vidí za tým rast dopytu, zvýšenie cien energií, ale aj vyššie príplatky za víkendy a sviatky v službách.

O niečo zdražela v tejto sezóne aj lyžovačka v Bachledovej doline v Spišskej Magure. " Pri stanovovaní cenníka sa vždy prihliada na to, aby ceny boli prijateľné pre bežnú slovenskú rodinu,“ hovorí Martina Múdra zo strediska Bachledka Ski & Sun, ktorá združuje 14 stredísk na Slovensku a v Poľsku. Priznáva však, že ceny skipasov sa mierne zvýšili. Po novom tu celodenný lístok pre lyžiara nad 16 rokov vyjde na 25,20 eura. Juniori a starší ľudia majú naň zľavu 2,40 eura, deti do 10 rokov zase 3,60 eura.

Pred sviatkami tu začali zasnežovať. Ubytovanie v tejto lokalite sa podľa Múdrej dá stále nájsť. Lokalitu potiahlo vlani aj otvorenie Chodníka korunami stromov, ktorý sľubuje nádherný výhľad. Bachledka sa nachádza blízko poľských hraníc a práve Poliaci obľubujú jej svahy na lyžovanie. Tvoria až polovicu návštevníkov.

Takmer všetci chcú cestovať

Privítať Nový rok počas cesty za teplom či na horách je v posledných rokoch trend. "Tento rok sa záujem v tomto období zvýšil o jednu pätinu oproti minulému roku,“ hovorí Andrea Rezníčková z cestovnej agentúry Invia. Silvester sa pritom podľa nej predáva ešte o pätinu viac ako Vianoce. Rebríčky exotických destinácií vedie Egypt, na druhom mieste je Dubaj. Za horami sa chodí najviac do Talianska a Rakúska.

Pre niektorých Slovákov je totiž lyžovačka v Rakúsku už každoročnou tradíciou. "S celou rodinou ideme na lyžovačku do Rakúska a tam budeme tráviť Silvester,“ hovorí pre TV Pravda Beáta z Bratislavy.

Tí, čo uprednostnia pobyt na Slovensku či v susednom Česku, vyhľadávajú prevažne lokality, kde sa dá ubytovať v chatách spolu s priateľmi. Vedú aj hotely, ktoré po dni strávenom na lyžiach ponúkajú relax v podobe wellnessu. "Tak ako každý rok by som išla zase s kamarátmi z vysokej školy do Tatier alebo do hôr,“ povedala študentka Simona.

Nájdu sa však aj takí, čo si na Nový rok počkajú v teple svojho domova. Prípadne zamieria do centier miest. Mnoho podnikov má už pripravenú špeciálnu Silvestrovskú ponuku. Pre takýto program sa zvyčajne rozhodnú ľudia, čo sú pracovne extrémne vyťažení. Jedným z nich je aj kuriér z Bratislavy. Ten sa teší, že po skončení hromadného rozvážania balíkov pred Vianocami môže Silvester osláviť doma.

Ďalšia rekordná sezóna?

Zdá sa, že táto zimná sezóna prekoná rekordy spred roka. „Ak bude počasie zime priať, predpokladáme medziročný nárast predaja skipasov na úrovni 14 percent,“ hovorí Peter Blažečka. Všetko však bude závisieť od podmienok na svahoch. Tie na začiatku zimy lyžiarom veľmi nepriali. Tak ako vlani aj tento rok budú u nás lyžovať aj návštevníci z okolitých krajín. Väčšinu však stále tvoria domáci klienti.

„Tohtoročná sezóna bude podľa našich štatistík na úrovni minuloročnej,“ hovorí Pavol Paradeiser z portálu Ubytovanie na Slovensku. Až tri štvrtiny návštevníkov sú pritom podľa neho zo Slovenska, nasledujú Česi a Poliaci. Nájsť voľnú izbu je stále možné, dodáva Paradeiser. Ide však o najdrahšie pobyty alebo menej kvalitné ubytovanie či lokality. Niektorí návštevníci si svoje zimné pobyty na Slovensku rezervovali ešte v lete. "Tešíme sa zo záujmu o naše ubytovacie zariadenie zo strany hostí a rezervácie evidujeme už od letných mesiacov,“ hovorí Diana Kvasnová z Hotel & Spa Resord Kaskady. Teší ju hlavne vytrvalý záujem o ich silvestrovský po­byt.

Letí aj silvestrovská exotika

Niektoré zimné dovolenky sa rozchytali už v lete. Ide hlavne o tie v exotickejších destináciách. Dovolenkové pobyty počas Silvestra a Nového roka sú veľmi obľúbené, vysvetľuje riaditeľ spoločnosti Pelikan Pavol Mladý. "V tomto roku začali klienti s ich rezerváciou skôr ako v minulosti a už počas letných mesiacov boli viaceré pobyty úplne vypredané,“ hovorí.

Najväčší záujem o silvestrovský termín prichádza už približne v októbri, vysvetľuje Mladý. V tomto období je však už dostupnosť nižšia a ceny vyššie. First moment zľavy na silvestrovské pobyty mávajú zvyčajne platnosť do konca augusta, maximálne do konca septembra. „Na výhodný silvestrovský pobyt alebo dovolenku je preto dobré myslieť ešte pred koncom leta,“ hovorí Mladý. Nechávať si totiž nákup silvestrovskej dovolenky na poslednú chvíľu sa nemusí vyplatiť. Voľné miesta sa síce ešte dajú nájsť, no v niektorých destináciách rastú ceny ubytovania dvoj- až trojnásobne oproti pôvodnej cene. V takomto prípade je azda výhodnejšie pozrieť si novoročný ohňostroj doma a vycestovať až na začiatku januára, keď sa ceny pobytov výrazne znížia.

Napriek tomu je o pobyty mimo domova či v zahraničí stále veľký záujem. "Pelikan registruje v tomto roku vyše dvojnásobný nárast silvestrovských dovolenkárov oproti minulému roku,“ hovorí Mladý. Najviac pritom leteli okrem pobytov na Slovensku tie v Taliansku, vo Francúzsku, v Portugalsku, Jordánsku a na Cypre. Na Silvestra aj emiráty, Dominikánska republika, Mexiko, Maurícius či Maledivy.