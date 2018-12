Svetová kríza za rohom? Čoskoro sa ukáže

Ekonomická neistota sa momentálne najviac prejavuje na akciových trhoch. Nafúknuté akciové indexy od začiatku decembra do konca Vianoc padli o 15 až 20 percent. Posledný mesiac tohto roka by tak mohol byť najhorším od veľkej hospodárskej krízy v roku 1931. O návrat k rastovému trendu sa Druhý sviatok vianočný pokúsil americký index Dow Jones, keď si v priebehu jedného dňa pripísal viac ako tisíc bodov. Napriek tomuto impulzu európske akciové indexy pokračovali aj vo štvrtok v stratách. Pričom padali v rozmedzí od mínus jedného percenta do mínus 2,8 percenta. V piatok sa však čiastočne zotavili.

Hovoriť o návrate krízy sa však zdá zatiaľ predčasné. To, či už hrozí recesia alebo si na ňu ešte počkáme, sa ukáže pravdepodobne už začiatkom nového roka. „Prvé dva mesiace roku 2019 budú kľúčové, ukáže sa, či sa negatívna ekonomická nálada z Francúzska a Talianska prenesie aj do iných krajín,“ povedal ekonomický analytik Tatra banky Juraj Valachy. Kým Paríž ustúpil pri ekonomických reformách, Rím sa zase nevzdal vysokej zadlženosti. Obe krajiny sa tak boria s domácimi problémami, ktoré ich ekonomikám nesvedčia.

Spomalenie nemeckej ekonomiky je vidieť na páde hlavného akciového indexu DAX

Začiatkom budúceho roku sa rozhodne aj o tom, či Spojené štáty americké zakopú obchodnú vojnovú sekeru s Čínou. Tým sa však hrozba pre Európsku úniu neskončí. V hre totiž zostanú prípadné clá na európske vozidlá.

Karty môže zamiešať aj to, ako v marci 2019 opustí európsky blok Veľká Británia. V hre je totiž stále aj brexit bez dohody. Práve spôsob rozchodu však môže byť tým zlomovým bodom, ktorý naznačí, či v budúcom roku budú firmy stále bojovať s nedostatkom pracovnej sily, alebo začnú riešiť aj prípadné zoštíhľovanie. Možné zavedenie ciel môže viesť k stratám európskych obchodných pozícií na britskom trhu. Ten je dnes druhým najväčším v celej Európskej únii.

Prípadný tvrdý brexit by mohla pocítiť hlavne nemecká ekonomika. Tá v treťom štvrťroku podľa tamojšieho štatistického úradu spomalila v porovnaní s predchádzajúcimi troma mesiacmi o 0,2 percenta. Išlo tak o prvý medzikvartálny pokles od prvého štvrťroka 2015. Práve od vývoja v Nemecku však závisí aj budúci rast slovenského hospodárstva. „Ekonomika Nemecka citeľne spomalila a asi to nebolo len pre dočasnú slabú výrobu áut ako dôsledku prísnych emisných noriem,“ myslí si Valachy. Ešte začiatkom roku 2018 pritom finančné trhy v prípade Nemecka počítali s budúcoročným rastom hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni dvoch percent. Teraz je to už len 1,4 percenta.

Ešte dramatickejšie vyzerá situácia vo Francúzsku. „Predstihový indikátor padol do pásma recesie a môžeme len dúfať, že januárové čísla potvrdia domnienku, že ide len o dočasný jav,“ dodal Valachy. Proti ekonomickým reformám francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v uliciach tvrdo protestovali desaťtisíce Francúzov. Takzvané hnutie žltých hviezd zastavilo vládou pripravované zdražovanie pohonných hmôt a dosiahlo aj zvýšenie minimálnej mzdy o 100 eur na 1¤598 eur v hrubom.

Varovný signál vysiela predstihový indikátor aj pre Rím, keďže už dva mesiace naznačuje recesiu, upozorňuje analytik. V Taliansku si populistická vláda presadila zvýšenie budúcoročného deficitu z 0,8 percenta HDP na 2,04 percenta HDP. Krajina tak síce získa peniaze na zníženie firemných daní a aj zavedenie základného príjmu, no je otázne, či si to môže dovoliť. Taliansky dlh je po Grécku druhý najvyšší a dosahuje 130 percent HDP.

V budúcom roku tak môže na trhoch prevládnuť medvedia nálada, ktorá je typická dlhodobým poklesom cien akcií. „Americký akciový index DJIA by mal v budúcom roku najprv poklesnúť pod psychologickú hladinu 22-tisíc bodov a následne by sa mal jeho pád zastaviť pri hladine 20-tisíc bodov,“ odhadol budúci vývoj analytik spoločnosti Next Finance Jiří Cihlář. Nemecký index DAX by mal podľa neho v budúcom roku kapitulovať z úrovne 10¤630 bodov pod hladinu 10-tisíc bodov

Čaká sa na Trumpa

V priebehu tohto roka americký prezident Donald Trump zaťažil clami čínsky tovar v objeme 250 miliárd amerických dolárov. Medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta plynie 90-dňové prímerie. Tento čas majú obidve strany využiť na definovanie novej podoby obchodných vzťahov. Americký prezident od Číny požaduje zvýšenie nákupu amerických výrobkov a väčšiu ochranu duševného vlastníctva. „Ak nepríde k dohode, pristúpime k zavedeniu ďalších ciel na čínsky tovar,“ napísal na Twiteri americký prezident Donald Trump.

Pre Brusel však nemusí byť výhrou ani prípadné urovnanie americko-čínskych obchodných vzťahov. Potom bude totiž z veľkých svetových ekonomík americkému prezidentovi vzdorovať jedine Európska únia, ktorej sa Donald Trump dlhodobo vyhráža zvýšením ciel na všetky v Európe vyrobené automobily. S príchodom nového roka sa totiž skončilo tri a trištvrte roka trvajúce tlačenie peňazí, ktoré rast ekonomík eurozóny podporilo sumou 2,6 bilióna eur.

Aj II. pilier a fondy

Súčasné pády akcií pociťujú hlavne ľudia investujúci peniaze do akcií prostredníctvom II. piliera alebo podielových fondov. V druhom pilieri má 1,4 milióna Slovákov investovaných 8,1 miliardy eur. Od začiatku roka je v strate až sedemnásť z devätnástich dôchodkových fondov. Mierne zisky vo výške 0,4 až 0,5 percenta za rok dosiahli dva dlhopisové fondy.

Zvyšné štyri boli v strate od mínus 0,29 percenta do mínus 3,1 percenta. Dlhopisové fondy sú označované aj ako garantované fondy a jedine v nich musia prípadné straty zaplatiť Dôchodkové správcovské spoločnosti z vlastných peňazí. V zmiešaných, akciových aj indexových fondoch platí prípadné straty samotný sporiteľ. V zmiešaných fondoch sú od začiatku roka straty od mínus 1,95 percenta do mínus troch percent, v akciových od mínus 0,72 percenta do mínus 7,67 percenta a v indexových od mínus 0,36 percenta do mínus 9,84 percenta.