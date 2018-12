Rok 2018: Slovensko má prvý vyrovnaný rozpočet

Prvýkrát nám spod pomyselnej periny verejných financií nebudú trčať nohy, – povedal krátko po schválení zákona roka minister financií Peter Kažimír. Zlepšovať by sa budúci rok mal aj pomer verejného dlhu k HDP. Kažimírov rezort počíta s poklesom dlhu verejnej správy. Ten by sa mal v budúcom roku dostať na 47,3 percenta HDP z tohtoročného odhadu 48,7 percenta. O tri roky počíta ministerstvo financií s ďalším znížením o vyše dve percentá.

Pôvodný návrh rozpočtu bol však o čosi menej odvážny. S vyrovnaným hospodárením sa počítalo až v roku 2020, v budúcom roku mal deficit klesnúť na úroveň 0,10 % HDP.

Minister financií Peter Kažimír netajil po schválení rozpočtu svoju spokojnosť. Autor: Robert Hüttner, Pravda

K zmene prišlo po výčitke z Bruselu. Podľa jeho hodnotenia nám hrozila takzvaná výrazná odchýlka na ceste k splneniu strednodobého cieľa v Pakte stability a rastu. Práve ten sleduje štrukturálny deficit a výdavkové pravidlo. Slovensko by sa tak mohlo ocitnúť na zozname neposlušných krajín spolu s takými hriešnikmi, ako je napríklad Taliansko. Chýbajúcich 96,9 milióna eur našiel Kažimír v rezervách rozpočtu. A tie nie sú malé. Patrí sem päťmiliónová rezerva vlády, tiež 1,5 milióna eur z rezervy premiéra a vyše 223 miliónov eur na eurofondy. Z rezerv však veľmi neubudlo. Na krytie dosahu pripravovaných legislatívnych opatrení je vyčlenená suma 400 miliónov eur. Rozpočet počíta s financiami aj na prípadné investície a infraštruktúrne projekty.

Vyrovnanému hospodáreniu nahráva rozbehnutá ekonomika. Rastie totiž rýchlejšie, ako sa očakávalo. V druhom a treťom štvrťroku sa totiž zrýchlila na 4,5 percenta. V budúcom roku ju potiahne aj rozbehnutie exportu vďaka plnému nábehu výroby v nitrianskej automobilke Jaguar Land Rover. Pribudnúť by tak mali ďalšie pracovné miesta. Nedostatok pracovníkov a cválajúca ekonomika potlačí hore aj mzdy. Podľa očakávaní by mali budúci rok poskočiť o 6 percent.

„Slovenská ekonomika je vo veľmi dobrom stave a vôbec nepotrebuje výdajové stimuly štátu,“ hovorí analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Ak by sa štát zameral na ďalšie zefektívnenie výberu daní, tak by mohli rozpočtové príjmy v budúcom roku nezanedbateľne vzrásť. Vláda tak mohla ísť podľa analytika ešte ďalej a navrhnúť už pre rok 2019 mierne prebytkový rozpočet.

Zadlženie stúpa

Globálna ekonomika sa však začne v budúcom roku podľa očakávaní niektorých analytikov spomaľovať. Ukázalo to už spomalenie nemeckej ekonomiky, ktorá je pre nás kľúčová. V hre je stále aj tvrdý brexit či nedoriešená obchodná vojna.

Na domácej scéne sú to hlavne rastúce dlhy slovenských domácností. Tie pritom rastú najprudším tempom v celej únii. Domáci trh s úvermi neschladili ani opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorá sprísnila pravidlá pre hypotéky a úvery. Pre rýchly rast miezd môže poskočiť aj inflácia. Ďalšou hrozbou pre udržanie verejných financií bude aj zmierňovanie rastu. S výraznejším spomalením už počíta posledná prognóza OECD. Tá síce Slovensku na dva najbližšie roky predpovedá rast ekonomiky, no ten sa má v roku 2020 spomaliť na 3,6 percenta z budúcoročných 4,3 percenta. So spomalením v roku 2020 počíta aj bruselská prognóza – a to až na 3,5 percenta.

Hore sú spokojní

Koalícia však po schválení budúcoročného rozpočtu netajila spokojnosť. Rozpočet dáva totiž priestor na opatrenia zo sociálneho balíčka. Zelenú tak majú obedy zadarmo z dielne koaličnej strany Smer. Národniarov teší balík pre obranu – kam poputuje o takmer 600 miliónov eur viac ako tento rok. Polepšiť by si mali aj domáci farmári a potravinári. Tí dostanú okolo 50 miliónov eur na podporu svojich výrobkov. Tretia koaličná strana Most–Híd si pochvaľuje hlavne peniaze pre dopravu, ale aj dvojnásobný bonus na dieťa do šesť rokov.

Zelenú dostali aj pozmeňujúce návrhy z dielne koalície. Okrem rezortu pôdohospodárstva tak peniaze navyše poputujú aj rezortu zdravotníctva. To dostane 55 miliónov, z nich 50 miliónov pôjde na pokrytie výdavkov na platbu za poistencov štátu do verejného zdravotného poistenia a päť miliónov eur na rýchlejšiu realizáciu a väčší počet projektov.

Návrhy opozičných poslancov parlamentom neprešli. Opozícia ocenila vyrovnané hospodárenie, no kritizovala štruktúru výdavkov rozpočtu. Tá totiž podľa nej nezlepšuje kvalitu verejných služieb.