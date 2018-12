Málo rozvinutých okresov je na Slovensku 20, pomôcť im majú akčné plány

Pre okresy Levoča a Snina, ktoré boli do zoznamu najmenej rozvinutých okresov pridané v apríli 2018, sa akčné plány budú schvaľovať v januári 2019. Povedal to pre TASR vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši(Smer-SD) s tým, že kritériom je nezamestnanosť. Ďalšie okresy, ktoré pribudnú k NRO, schváli vláda.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) pripravuje pre ne akčné plány, ktoré majú eurofondovú časť a regionálny príspevok štátu. S tým súvisí práca na opatreniach na zjednodušenie čerpania regionálneho príspevku, vrátanie zvýšenia flexibility. „Výsledkom má byť, aby sa od schválenia priorít dostali peniaze čo najskôr k prijímateľom. Filozofia je stále o vytváraní nových pracovných miest v konkrétnom okrese,“ povedal vicepremiér s tým, že úrad bude kontrolovať akčné plány. Spomenul aj úlohy koordinátorov, ktorí žijú v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Majú aj eliminovať možné chyby v procese, ktoré bránia rýchlejšiemu vybavovaniu príspevkov pre NRO.

V súvislosti s dostupnosťou práce vicepremiér uviedol, že v súčasnosti mnohí ľudia z najmenej rozvinutých okresov dochádzajú za prácou mimo svojho bydliska. Ak však vzniknú nové pracovné miesta, tie môžu byť pre rôzne príplatky napríklad za prácu cez víkend či sviatok pre domácich také zaujímavé, že sa vrátia domov zo zahraničia alebo z týždňoviek v Bratislave.

V týchto okresoch aj menší počet vytvorených miest od jedného investora a väčší počet menších investorov dokáže pozitívne zmeniť situáciu. „Ak by odišiel jeden z piatich menších, dá sa to vykompenzovať, a je to iné, ako keď odíde jediný veľký investor. Preto má rezort hospodárstva špeciálnu dopytovú výzvu pre malé a stredné podniky,“ priblížil vicepremiér Raši.

Agenda regionálneho rozvoja prechádza z Úradu vlády SR od 1. januára na ÚPVII, ktorý pripravuje stratégiu rozvoja SR, a tá bude obsahovať stratégiu regionálneho rozvoja.