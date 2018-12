Lepšie žiť znamená lepšie piť

Obchodníci aj výrobcovia šumivého vína si mädlia ruky. Slovenskej ekonomike sa darí a ľudia neľutujú peniaze na nákup vína. Majú si z čoho vybrať. Ponuka z roka na rok rastie, a to tak zo strany slovenských, no ešte viac zahraničných výrobcov. Celoeurópskou i slovenskou módnou vlnou sa stalo prosecco.

Zdá sa, že výrobcovia šumivých vín zo severného Talianska najlepšie prečítali túžby ľudí uponáhľanej doby. Krajina, ktorú v lete aj v zime navštívia milióny turistov, naučila piť ľudí ľahké, svieže a aromatické šumivé vína. Slováci, ktorí ich ochutnali či už v baroch na prímorských plážach, alebo v lyžiarskych strediskách, teraz nachádzajú prosecco v rôznych podobách aj cenách na pultoch obchodov. Dovážajú ho známe i menej známe spoločnosti.

Napriek tomu kráľom trhu zostávajú domáci producenti a spomedzi nich známa značka zo Serede. Jeden z jej kľúčových produktov má unikátne a už desaťročia neohrozené postavenie, aké sa ťažko hľadá inde v Európe. Práve v tom spočíva osobitosť slovenského trhu šumivých vín. Pravda, trh sa vyvíja, pretože dochádza k prirodzenej generačnej obmene.

Verní aj prebiehajúci

"Pre staršiu generáciu je typická lojalita a vernosť k značke,“ hovorí enologička spoločnosti Hubert Sereď Ingrid Vajcziková. Hlavnou črtou strednej generácie je uprednostňovanie kvality pred kvantitou, dovolí si siahnuť aj po drahších šumivých vínach, čo na Slovensku znamená zaplatiť za fľašu aj 15 či 20 eur. Napokon je tu najmladšie pokolenie spotrebiteľov. Tí pijú podľa Ingrid Vajczikovej presne tak, ako žijú. Radi experimentujú, skúšajú novinky, prebiehajú od značky k značke. Spájajú ich ľahké, svieže a nekomplikované ví­na.

Hoci prieskumy rôznych agentúr analyzujúcich spotrebiteľské správanie Slovákov hovoria o tom, že ľudia dávajú na roveň cene už aj kvalitu potravín a nápojov, v skutočnosti stále hľadajú rovnováhu medzi cenou a ponúkanou hodnotou. A keď uvidia svoju obľúbenú značku v akcii, je rozhodnuté. Možno aj v tom je tajomstvo úspechu najpredávanejšieho produktu zo Serede. Pred Silvestrom ho ľudia kupujú na celé kartóny.

"Najlepšie sa nám predávajú vína, ktoré sú v akcii, a to sú vína, ktorých fľaša stojí od troch do päť či šesť eur. Máme tu pult s vybranými slovenskými a zahraničnými vínami od 9 do 15 eur za fľašu. Väčšina zákazníkov si však vydelí túto sumu akciovou cenou a zoberie si viac fliaš, hoci aj na úkor kvality,“ opísal správanie hlavného prúdu spotrebiteľov predavač v jednom z obchodných reťazcov, ktorý expandoval so svojimi obchodmi do obcí neďaleko Bratislavy.

Na pulte tu mali aj známe francúzske značky šampanského ako Moet Chandon či Veuve Clicot, fľaša po 50 eur. Zoči-voči nim však stálo talianske prosecco od 4 do 12 eur za fľašu. Práve táto cena vysvetľuje podľa Miloša Ševčíka, výrobného riaditeľa Vinárskych závodov Topoľčianky, prečo dnes Taliani úspešne v celej Európe konkurujú Francúzom.

Nie sú bublinky ako bublinky

Opačným protipólom sú extrémne lacné alkoholické šumivé nápoje. Fľašu takéhoto bublinkového moku si možno od jedného českého výrobcu kúpiť už za 2,39 eura. Moscato de Luxe napodobňuje prívlastkom akcentujúcim luxus obľúbený slovenský výrobok. V skutočnosti však nejde o hroznové víno, ale o nápoj, základom ktorého je jablčná šťava.

"Keďže sa z neho neplatí spotrebná daň, môže ísť dole s cenou,“ vysvetľuje Ingrid Vajcziková. Ďalší z produktov tohto typu oslovuje ľudí, ktorým chutilo sovietske šampanské. Lenže Boľšoje zolotoje je iba odkazom v azbuke na kedysi slávnu značku a tiež je vyrobené z jablčného koncentrátu a glukózového sirupu. Nie sú teda bublinky ako bublinky. Pozorne si treba prečítať etikety. To radí aj pri proseccu Miloš Ševčík.

"Rozdiel medzi dobrým a najlepším proseccom je otázka vyrovnaného pomeru perlivosti, sladkosti a kyslosti,“ hovorí Ševčík a odporúča siahnuť po slovenských šumivých vínach. Na rozdiel od neznámych talianskych výrobcov sú stále na očiach spotrebiteľov a kvalita domácich produktov je najmenej porovnateľná s bežným zahraničným štandardom.

"Hoci všeobecne na Slovensku narástla úroveň znalostí o víne, ponuka chutí všetkého možného hovorí o tom, že predať sa dá takmer všetko. Z toho vyplýva, že edukácie, výchovy spotrebiteľa ku kúpe kvalitných nápojov, nikdy nie je dosť,“ hovorí Ingrid Vajcziková.

Pri kúpe vína hľadajte svoju obľúbenú značku. Zdanlivo podmanivá etiketa na fľaši vína ešte neznamená výhru v pohári. Aj posledné testy, ktoré robil štátny potravinový dozor, dopadli jednoznačne v prospech domácich vín. Na Slovensku sa vypije ročne jeden a pol fľaše šumivého vína. Na porovnanie, v Nemecku je to sedem fliaš, pred desiatimi rokmi si však Slováci dovolili vypiť len mierne nad jednu fľašu šumivého.

Rastúca spotreba hovorí o tom, že ľudia sa majú lepšie. Lepšie žiť znamená však aj lepšie piť. Nemusí to byť viacej, oveľa dôležitejší je obsah. Ten slovenský patrí k najlepšiemu v Európe, veď sme krajinou, ktorá hneď po Francúzsku zvládla výrobu kvalitného šumivého vína.