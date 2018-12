Rok 2018: Štvrtá automobilka začala výrobu na Slovensku

Nikde inde na svete sa totiž nevyrába na takom malom území tak veľa osobných motorových vozidiel. Britská automobilka Jaguar Land Rover oficiálne spustila výrobu v nitrianskej fabrike 25. októbra.

Ako prvú sme odštartovali výrobu modelu Land Rover Discovery a v najbližších dvoch rokoch pridáme aj ďalší model, – povedal riaditeľ Jaguar Land Rover Slovakia Alexander Wortberg. Luxusný SUV automobil má odľahčenú karosériu vytvorenú spájaním ocele a hliníka. Na túto technológiu sa špecializuje aj konkurenčný Volkwagen Slovakia, ktorého rozvinutá sieť subdodávateľov bola jedným z dôvodov príchodu britskej automobilky práve na Slovensko. V domácej ekonomike totiž žiadna svetová automobilka nemá problém získať dostatok dodávateľov na výrobu akokoľvek komplikovaných automobilových súčiastok.

Jaguaru sa zatiaľ darí väčšinu zamestnancov obsadiť ľuďmi zo Slovenska. Autor: Robert Hüttner, Pravda

O niečo väčšie problémy sú už so získaním dostatku pracovnej sily. V prvej fáze začína automobilka výrobu s 1 500 zames­tnancami, ktorí do práce chodia väčšinou len na rannú zmenu. Už do konca roka sa má prijať ďalších 850 ľudí a následne sa rozbehne aj druhá, poobedňajšia zmena. K spusteniu tretej, nočnej zmeny môže prísť už v roku 2019 a v takom prípade bude v závode pracovať okolo 2 800 ľudí. Celková ročná kapacita závodu je naplánovaná na 150–tisíc vozidiel za rok a v prípade spustenia výroby druhého modelu sa môže zvýšiť až na 300–tisíc automobilov za rok. Slovensko je tiež v hre o získanie výroby elektromobilov, a táto strategická investícia môže počet zamestnancov v závode zvýšiť až na 6–tisíc ľudí.

Kde nájsť zamestnancov

„Pre realizovanie našich ďalších investícií na Slovensku bude kľúčová väčšia podpora technického vzdelávania a pracovnej mobility,“ uviedol Wortberg. Slovensko už neuspelo v súboji s maďarskou Budapešťou, kde automobilka otvorí nové vývojové centrum a zamestná 100 vysokokva­lifikovaných inžinierov. Odborníci chýbajú aj na stredoškolských úrovniach a automobilky si samy musia vzdelávať ľudí v odboroch autotronik, mechanik nastavovač, mechanik automobilových liniek, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení. Horúcou novinkou, ktorá podľa vzoru nemeckého vzdelávacieho systému prichádza aj na Slovensko, je možnosť štúdia so zameraním odborný informatik. Ten má vedieť prepojiť zložitý svet priemyselnej výroby s najnovšími trendmi programovania.

Nájsť nových zamestnancov na západe Slovenska je pre firmy veľmi ťažké. V meste Nitra je aktuálne miera evidovanej nezamestnanosti vo výške 2,44 percenta a z úradov práce môže do zamestnania nastúpiť 2 024 ľudí. Jaguar Land Rover preto zamestnancov zváža aj z okolitých regiónov a neďaleko miestneho priemyselného parku sa budujú aj súkromné ubytovne. Britskej automobilke sa zatiaľ darí väčšinu zamestnancov obsadiť ľuďmi zo Slovenska, čo je obrovský rozdiel oproti trnavskému PSA Peugeot Citroën Slovakia, kde pomaly tretinu zamestnancov tvoria Srbi.

Britská automobilka Jaguar Land Rover je ovládaná indickým koncernom Tata Motors. Presun výroby na Slovensko je spojený s akútnou potrebou znižovania výrobných nákladov. Jaguar Land Rover totiž v 3. štvrťroku 2018 stratu 90 miliónov libier (101 miliónov eur) a podľa automobilky na vine bol 13–percentný pád predaja nových vozidiel. Menej automobilov sa predalo v Číne a na firmu dopadla aj neistota súvisiaca s brexitom. Veľká Británia totiž na budúci rok odchádza z Európskej únie a až doteraz nie je jasné, či to bude s dohodou, alebo bez dohody. Prípadné zavedenie obchodných ciel môže výrazne urýchliť posilňovanie výroby na Slovensku. Z automobilov vyrobených na Slovensku sa totiž v prípade predaja v rámci celej Európskej únie neplatia žiadne clá.

Nový rekord v počte vyrobených áut

Aj zvyšné automobilové koncerny bratislavský Volkswagen Slovakia, trnavský PSA Peugeot Citroën Slovakia a žilinská Kia Motors Slovakia vyrábajú na Slovensku pre nižšie výrobné náklady a vysokú kvalitu výroby. Podľa západných automobiliek sa hlavne menšie vozidlá nedajú na Západe vyrábať so ziskom. V krajinách strednej a východnej Európy dosiahnuť zisk umožňujú hlavne výrazne nižšie platy výrobných operátorov.

Na túto pracovnú pozíciu hľadá Jaguar Land Rover aktuálne ľudí za nástupnú mzdu 715 eur v hrubom. Nový zamestnanec má zároveň nárok aj na 13. plat a po uplynutí skúšobnej lehoty aj na kompetenčný príplatok vo výške 77 eur. Zároveň na základe pracovných výkonov môže zamestnanec získať aj mesačný bonus, ktorý môže dosahovať nula až 15 percent mesačného platu. Priemerná mzda výrobných robotníkov má v tomto roku dosahovať 900 eur a po hrozbe štrajku odbory dosiahli jej zvýšenie až na 997 eur. Platy tiež rastú v závislosti od kvalifikácie ľudí a podľa automobilky môžu narásť až na 1 744 eur. V tomto priemere zároveň nie sú zarátané vysoké platy vrcholových manažérov.

Automobilový priemysel je dlhé roky motorom slovenskej ekonomiky a priamo zamestnáva približne 120–tisíc ľudí. Po započítaní peňazí minutých firmami aj ľuďmi pôsobiacimi v oblasti výroby osobných motorových vozidiel sa počet závislých pracovných miest zvýši až na 200–tisíc. Samotná výroba automobilov tvorila v minulom roku až 44 percent slovenského priemyslu a vývoz osobných motorových vozidiel tvoril 35 percent domáceho exportu. Už niekoľko rokov Slovensko vedie aj rebríček v počte vyrobených automobilov na tisíc obyvateľov. „V minulom roku si prvenstvo udržalo s počtom 189 vozidiel,“ priblížil člen vedenia Zväzu automobilového priemyslu SR Juraj Sinay.

V krajine pod Tatrami sa najviac osobných motorových vozidiel vyrobilo v roku 2016, keď výrobné brány automobiliek opustilo 1 046 237. Tento rekord môže padnúť už v budúcom roku v prípade rýchleho rozbehu produkcie automobilky Jaguar Land Rover.

Výstavba závodu automobilky Jaguar Land Rover pri meste Nitra stála 1,4 miliardy eur. Štát súkromnej spoločnosti prispel sumou 129,8 milióna eur a túto investičnú pomoc schválila aj Európska komisia. Z väčších investorov začala ešte koncom roku 2017 na západnom Slovensku pôsobiť spoločnosť Amazon, ktorá svoje logistické centrum vybudovala aj bez pomoci štátu. V tomto prípade totiž nešlo o zložitú výrobu, ale relatívne jednoduchú prácu v sklade.

V súčasnosti sa vláda snaží na Slovensko lákať hlavne spoločnosti zamerané na podporu vedy a výskumu. Napríklad japonská spoločnosť Minebea pri Košiciach vytvorí do roku 2020 až 1 100 nových pracovných miest. Výroba novej fabriky má byť zameraná na produkciu mechatronických pohonných zariadení, priemyselných elektromotorov a špeciálnych elektromechanických výrobkov. V rámci nového závodu sa priamo na Slovensku vybuduje výskumné a vývojové centrum, ktoré bude spolupracovať s už fungujúcim nemeckým výskumným centrom. Túto konkrétnu investíciu vláda podporila sumou 19,5 milióna eur a investor celkovo na Slovensku minie až 60 miliónov eur.