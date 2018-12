Bývalý šéf Nissanu strávil sviatky vo väzení

Carlos Ghosn, bývalý predseda predstavenstva automobilky Nissan a šéf aliancie Renault-Nissan-Mitsubishi, sa dostal do väzenia pre obvinenie zo sprenevery firemných financií.

Carlos Ghosn, bývalý predseda predstavenstva automobilky Nissan a šéf aliancie Renault-Nissan-Mitsubishi, sa dostal do väzenia pre obvinenie zo sprenevery firemných financií.

Jedným z kľúčových ľudí v prípade sprenevery financií automobilky Nissan môže byť saudskoarabský podnikateľ. Ten mal vykrývať osobné investičné straty Carlosa Ghosna. Šéf automobilky sa mu mal za láskavosť odmeniť finančnými prostriedkami samotnej firmy.

Bývalému šéfovi Nissanu mal pomôcť finančne znášať osobné investičné straty saudskoarabský podnikateľ Khaled Al Juffali, člen vplyvnej rodiny, ktorý je v správnej rade centrálnej banky Saudskej Arábie. Juffali okrem toho šéfoval podniku, ktorého spoluzakladateľom bol aj samotný Nissan. Spoločnosť Nissan Gulf bola založená v októbri 2008 v Spojených arabských emirátoch a mala slúžiť na podporu predaja automobilov tejto značky na Blízkom východe.

V rokoch 2009 až 2012 bolo na bankový účet spoločnosti vedenej Juffaliom poslaných celkovo 14,7 milióna dolárov. Prokuratúra v Tokiu Ghosna podozrieva, že peniaze boli na účet spoločnosti pripísané ako poďakovanie za vykrytie osobných strát. Právny zástupca Ghosna to odmieta. Podľa neho spoločnosť dostala dané financie za prácu vykonanú v mene Nissanu.

Ghosn bol po prvý raz zadržaný 19. novembra v Tokiu kvôli podozreniam z podhodnocovania svojich príjmov a používania financií Nissanu na osobné účely. Spolu s ním bola zatknutá aj jeho pravá ruka Greg Kelly. Ghosn mal celkovo podhodnotiť svoj príjem o desať miliárd jenov. Vyšetrovacia väzba mala pôvodne trvať do 20. decembra. Japonský súd najprv odmietol predĺžiť väzbu a hrozilo, že Ghosn sa dostane na slobodu. Až na základe nového zatykača japonskej prokuratúry súd predĺžil väzbu 23. decembra. Bývalý šéf automobilky by tak mal za mrežami ostať do začiatku budúceho roku. Ghosn svoju vinu odmieta. Po jej dokázaní mu hrozí až 10-ročný pobyt za mrežami. Nissan krátko po zatknutí odvolal Ghosna z postu predsedu správnej rady.

„Týmito činmi (Ghosn) spôsobil narušenie dôvery a škody na majetku spoločnosti Nissan,“ uviedla vo svojom vyhlásení tokijská prokuratúra. Prokuratúra sa domnieva, že japonská banka po začiatku finančnej krízy požadovala od Ghosna ďalšiu zábezpeku v dôsledku poklesu trhov. Juffali mal banke predložiť záruku vo výške 3 miliárd jenov. Ghosn a Juffali majú byť podľa Ghosnovho právnika kamaráti, ktorí sa poznajú od detstva.

Automobilová aliancia Renault-Nissan-Mitsubishi združuje desať značiek, medzi ktoré patria Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia, Datsun, Infinity alebo Lada. Aliancia po svojom vzniku zaútočila na prvé miesto v oblasti globálnych predajov, o ktorú súperí s nemeckým koncernom Volkswagen a japonskou Toyotou. Podľa vlastných údajov v roku 2017 na celom svete predala 10,61 milióna osobných a ľahkých úžitkových vozidiel.

Volkswagen v rovnakom období globálne predal 10,74 milióna automobilov. Do daného čísla sú však započítané aj ťažké úžitkové vozidlá a autobusy, ktoré predáva pod značkami Man a Scania. Oba subjekty majú navyše odlišné označovanie pre ľahké a ťažké úžitkové automobily.

Akcie spoločnosti Nissan Motor na tokijskej burze zareagovali na zatknutie šéfa spoločnosti poklesom. Kým pred zatknutím sa hodnota akcií pohybovala mierne nad hodnotou tisíc jenov, po zverejnení informácií o zatknutí cena klesla na 950 jenov. Po krátkom zotavení cien nasledoval ďalší pokles. Počas vianočných sviatkov cena klesla na 838 jenov za jednu akciu. V piatok burza v Tokiu uzatvorila obchodovanie akcií Nissanu na sume 880 jenov.

Nissan je navyše treťou automobilkou, ktorá dopláca na spomalenie predajov nových áut v Číne znižovaním výroby. Podľa agentúry Reuters od decembra do februára japonská automobilka v Číne vyrobí o 30-tisíc automobilov menej, ako plánovala. Na prelome rokov 2017 a 2018 počas rovnakého obdobia automobilka v Číne vyrobila 400-tisíc automobilov. Znižovať výrobu museli okrem Nissanu aj značky Ford a Hyundai.

Pre Nissan je Čína druhým najväčším trhom. Podľa plánov automobilky by sa do roku 2022 mal čínsky trh stať pre Nissan najväčším. Ročné predaje chce zvýšiť z 1,5 na 2,6 milióna kusov nových áut. Čínsky trh v roku 2018 pravdepodobne zaznamená prvý pokles predajov nových áut za posledných 30 rokov.