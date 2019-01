Kríza vyhnala z Grécka 360-tisíc ľudí

Pôrodnosť sa znížila natoľko, že ak by tento trend pokračoval, zmenší sa počet obyvateľov v najbližších 50 rokoch na polovicu. Dôsledky by boli drastické. Napríklad vek odchodu do dôchodku by sa musel zvýšiť na 73 rokov zo súčasných 67 rokov, uvádza štúdia. V súčasnosti v krajine žije 10,8 milióna obyvateľov.

Podľa údajov aténskeho zväzu lekárov z Grécka od roku 2010 odišlo 18 000 mladých gréckych doktorov a tisíce opatrovateľov. Zem opúšťajú aj inžinieri a ďalší vysoko kvalifikovaní ľudia. Väčšina z nich dnes pracuje v Británii, Nemecku a arabských štátoch Perzského zálivu, napísal týždenník Der Spiegel.

Grécko sa v roku 2010 ocitlo na pokraji finančného kolapsu a bolo nútené požiadať o záchranný úver. Nakoniec dostalo spolu tri v celkovej výške 290 miliárd eur. Pôžičky však sprevádzali prísne podmienky, vrátane výdavkových škrtov vlády, rastu daní a ekonomických reforiem. Od vypuknutia krízy grécka ekonomika klesla o štvrtinu a tretina obyvateľov sa prepadla do chudoby.

Z úsporného záchranného programu Atény vystúpili až vlani v auguste. Vláda odhaduje, že sa miera nezamestnanosti vďaka oživeniu ekonomiky v minulom roku znížila na 18,4 percenta a tento rok ďalej klesne na 18,2 percenta. Aj tak je dlhodobo najvyššia v celej Európskej únii.