Ceny ropy udrží na uzde americká ťažba a spomalenie ekonomík

Podľa prieskumu, ktorý agentúra Reuters urobila na vzorke 32 ekonómov a analytikov, by cena severomorskej ropnej zmesi Brent mala v roku 2019 dosiahnuť v priemere 69,13 USD (60,38 eura) za barel. To je o viac než 5 USD menej, než očakávali pred mesiacom. Za rok 2018 dosiahla priemerná cena Brentu 71,76 USD/barel.

„Prvému polroku 2019 budú dominovať obavy z nadbytku ropy na trhu,“ povedala analytička Ashley Petersenová z poradenskej spoločnosti Stratas Advisors.

Ropný kartel OPEC spolu s ďalšími producentmi na čele s Ruskom sa začiatkom decembra dohodol na znížení produkcie od tohto roka o 1,2 milióna barelov denne s cieľom znížiť zásoby na trhu s podporiť ceny. Podľa Cailin Birchovej z Economist Intelligence Unit to však nestačí a navyše, oznámené zníženie už trh do veľkej miery do cien zapracoval. „Očakávame preto, že ak by sa niektoré z krajín OPEC alebo Rusko od dohody odchýlili, ceny pôjdu dolu,“ povedala.

Okrem toho sa predpokladá, že produkcia bridlicovej ropy v USA bude pokračovať vo vysokom objeme, čo situáciu na trhu ešte zhorší. USA vďaka rope z bridlíc v minulom roku prekonali v ťažbe ropy Rusko a Saudskú Arábiu a stali sa najväčším producentom na svete. Aj v dôsledku tohto vývoja analytici oslovení agentúrou Reuters očakávajú, že cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahne v tomto roku v priemere 61,05 USD za barel oproti 64,98 USD za barel za minulý rok. V pôvodnej prognóze počítali analytici na tento rok s priemernou cenou 67,45 USD/barel.