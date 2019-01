VIDEO: Slovensko trápi odliv mozgov

„V posledných rokoch postupne klesá úroveň našich študentov a prichádzajúci mladí ľudia zvládajú menej ako ich predchodcovia. Nie je to tým, že by nám mládež hlúpla, ale v odchode najtalentovanejších mladých ľudí do zahraničia,“ povedala profesorka Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

V minulosti elita odchádzala na zahraničné stáže v rámci vysokoškolského štúdia na domácej univerzite. „Dnes približne 15 percent najlepších odchádza hneď po maturite na zahraničné univerzity,“ dodala Bieliková. Pokračovanie tohto trendu by mohlo Slovensku skomplikovať prechod z výrobnej na vedomostnú ekonomiku.

Bez najlepších študentov začína v kolektívoch chýbať zdravá súťaživosť a túžba dosahovať čo najlepšie výsledky. Podľa profesorov totiž čoraz viac študentov nečíta skriptá a seminárne práce vytvára na základe internetových zdrojov. „Mám prednášky aj v Českej republike, a tam je to iné. Slovenskí študenti tam majú naštudované skriptá a oveľa viac za zaujímajú o učivo,“ uviedol profesor Katedry medzinárodného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave Peter Baláž. Dnes je podľa neho totiž značná časť našich najlepších študentov na českých vysokých školách.

Mladých ľudí napriek zaujímavým možnostiam čoraz viac láka zahraničie. V Česku študuje aj Jarmila Antolová. Tá síce najprv rok na Slovensku študovala aplikovanú matematiku. „Aj keď som spravila všetky skúšky, moc ma to nebavilo a rozhodla som sa skončiť štúdium,“ povedala. Potom trištvrte roka pracovala a nakoniec sa rozhodla pre štúdium medicíny v Prahe. „Dnes mám za sebou prvé dva ročníky a po treťom zvažujem stáž v Nemecku,“ dodala Antolová. Do zahraničia ju lákalo hlavne lepšie profesionálne uplatnenie.

Vypracovať sa dá aj doma

Slovenské vysoké školy pritom majú domácim študentom čo ponúknuť. Dizajnu prémiovej nemeckej automobilky dnes šéfuje Slovák Jozef Kabaň. Ten svoju pracovnú kariéru začal štúdiom priemyselného dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Štúdium na tejto vysokej škole však otvorilo dvere v nadnárodných automobilových koncernoch viacerým Slovákom.

„Keď som ako gymnazista zistil, že na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave vzniklo oddelenie transport dizajnu, začal som tam pravidelne po skončení vyučovania chodiť a sledovať chalanov, ako tvoria,“ povedal Boris Greell. Ten bol nakoniec medzi desiatimi prijatými študentmi a po absolvovaní zahraničných stáží začal pracovať v automobilovom koncerne Volkswagen. Tím, ktorý vedie, je zodpovedný za vnútorný dizajn Volkswagenu Golf, Passat či Touran.

Najväčšia automobilka pôsobiaca na Slovensku bratislavský Volkswagen dokonca v roku 2016 otvorila v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave štvorročné štúdium profesijného bakalára. „Momentálne si touto formou vzdelávame 17 študentov. Od minulého roku sa k nám pripojilo ďalších sedem spoločností z automobilového priemyslu, na základe čoho vieme v profesijne orientovanom štúdiu poskytnúť čoraz viac študijných miest,“ povedal hovorca Volkswagenu Slovakia Michal Ambrovič.

Lákajú aj na zárobok

Aj na Slovensku môžu talentovaní študenti spolupracovať s nadnárodnými spoločnosťami na viacerých zaujímavých projektoch. „Na spoločnom pracovisku so spoločnosťou Siemens pracujeme na vývoji umelej inteligencie a počítačového videnia,“ priblížila Bieliková.

Nadnárodné koncerny sa snažia ovplyvniť aj smerovanie vzdelávania technických vysokých škôl. „V rámci spolupráce zavádzame nové vyučovacie predmety, zariadili sme Siemens laboratóriá, pravidelne darujeme technickým univerzitám hardvérové vybavenie a softvér či organizujeme spoločné odborné prednášky,“ priblížila hovorkyňa Siemensu Slovensko Monika Orbanová.

Veľké spoločnosti zároveň talentovaných študentov lákajú aj na možnosť zarobiť si peniaze už počas štúdia na vysokej škole. „Viackrát do roka otvárame takzvaný "Internship“, kde už počas školy študenti naberajú cenné skúsenosti do praxe a zároveň si môžu aj privyrobiť. Veľa z nich sa následne v IBM zamestná, a to v rôznych oblastiach, od IT cez financie a účtovníctvo až po obchodné alebo administratívne oblasti," povedal Ivan Tomko, Talent Acquisition Lead IBM Slovensko.

V snahe získať čo najviac talentovaných mladých ľudí firmy investujú priamo do vybavenia slovenských škôl. „Jedným z príkladov sú aj nové, moderné IBM výučbové miestnosti,“ dodal Tomko. Nájsť ju môžete napríklad na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.