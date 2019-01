Ropa začala rok poklesom, cena Brentu skĺzla k 53 dolárom

Dôvodom je rastúca produkcia v USA a pokračujúce obavy o vývoj svetovej ekonomiky po najnovších informáciách z Číny, že aktivita v jej výrobnom sektore zaznamenala po dlhých mesiacoch pokles. Čína je pritom najväčším dovozcom ropy na svete a zníženie aktivity v jej výrobnom sektore signalizuje oslabenie dopytu po surovine.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci klesla do 8.15 h SEČ o 66 centov (1,23 %) na 53,14 USD (46,41 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 44,84 USD/barel. V porovnaní so záverečnou cenou v minulom roku to predstavuje pokles o 57 centov (1,26 %).

Podľa obchodníkov s ropou ceny reagujú na očakávaný rast zásob na trhu, keďže produkcia v USA pokračuje v raste a vzhľadom na situáciu vo svete sa zvyšujú obavy, že globálna ekonomika bude tento rok spomaľovať tempo rastu.

„S veľkou pravdepodobnosťou máme už vrchol súčasného dlhého ekonomického rastu za sebou,“ uviedli analytici spoločnosti JBC Energy.

Za minulý rok ceny ropy klesli, prvýkrát od roku 2015. Pokles spôsobil vývoj v poslednom kvartáli, keď od začiatku októbra začali ceny ropy padať. Za celý rok potom ceny Brentu klesli takmer o 20 % a ceny WTI o 25 %.

Ani vyhliadky na tento rok nie sú príliš optimistické. Analytici očakávajú pokračovanie tlaku na ceny, pričom obavy vyvolávajú obchodný spor medzi USA a Čínou, blížiaci sa odchod Británie z Európskej únie a politická nestabilita a konflikty na Blízkom východe.