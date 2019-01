Prežije stavebné sporenie novoročné zmeny?

Od januára už funguje stavebné sporenie podľa nových pravidiel z dielne rezortu ministra financií Petra Kažimíra. Tie tento produkt riadne okresali. Po novom tak prémiu od štátu už nedostane každý sporiteľ. Nárok budú mať len tí, čo zarobia menej ako 1 300 eur mesačne a nečerpajú medziúver. Po ostrej kritike dostali výnimku deti. Kažimír totiž pôvodne so štátnou prémiou na detské sporenia nepočítal.

Pre nové zmluvy sa skončil aj štatút priateľského sporiteľa. Vybrať si nasporenú sumu bez dokladov o kúpe nehnuteľnosti či bločkov od stavbárov už nebude možné. Aj preto mnohí ešte do konca roka využili možnosť uzavrieť zmluvu podľa starých pravidiel. Po novom sa totiž ide až od prvého januára.

Vyšší záujem tak pocítili v pobočkách Wüstenrot stavebnej sporiteľne. „Súvisí to aj s mimoriadne výhodnými podmienkami, ktoré majú klienti možnosť získať do konca roka 2018 s tým, že výhodné zhodnotenie vkladov majú garantované aj v ďalších rokoch,“ povedala hovorkyňa Wüstenrot stavebnej sporiteľne Daniela Vlčková.

To, čo zmeny so stavebným sporením urobia, ukáže až čas. Pre určitú skupinu ľudí pôjde stále o zaujímavý produkt, iní sa poobzerajú inde.

„Prijaté opatrenia, predovšetkým tie, ktoré obmedzujú nárok na štátnu prémiu, budú mať dosah na vnímanie stavebného sporenia existujúcimi aj potenciálnymi klientmi,“ upozorňuje hovorkyňa Stavebnej sporiteľne ČSOB Anna Jamborová. Nateraz stúpol počet tých, čo do pobočiek chodia po informácie. Pýtajú sa hlavne na zmeny ohľadne priateľských sporiteľov a nároku na štátnu prémiu. Zmeny sa podľa Jamborovej však týkajú len zmlúv uzatvorených po 1. januári. Verí preto, že starší klienti nepodľahnú panike.

No ľudia sa vlani do sporiteľní hromadne veľmi nehrnuli. Zdá sa, že celkové čísla neprekonajú rok 2017. V počte novouzatvorených zmlúv o stavebnom sporení nastal koncom roku 2018 pri medziročnom porovnaní pokles, priznáva hovorca Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) Radovan Slobodník. „Nie je to možné definovať ako negatívny trend,“ hovorí. Ku koncu novembra uzatvorila PSS vyše 98-tisíc nových zmlúv. Dole však v tomto čase išli aj úvery. Podľa Slobodníka však nešlo o výrazný prepad.

Záujem o detské stavebné sporenie podľa neho pretrváva. „Novela zákona o stavebnom sporení sa detských zmlúv nedotkne. Budú pokračovať v takom modeli ako doteraz,“ hovorí Slobodník. Zo zákona totiž vypadol návrh na zrušenie štátnej prémie pre detské sporenie.

Stále najvýhodnejšie sporenie?

Sporiteľne si však za stavebným sporením stoja. Neočakávajú preto ani výraznú stratu záujmu oň. „Podobná ponuka na finančnom trhu neexistuje, preto neočakávame zníženie záujmu o tento produkt,“ hovorí Vlčková. Rušiť by sa podľa nej nemali ani existujúce zmluvy. Pre tie sa síce mení výška štátnej prémie, no zostáva napríklad možnosť využiť peniaze bez dokladovania účelu.

Výhodu stavebného sporenia vidí Vlčková aj v nároku na stavebný úver po nasporení určitej sumy.

Stavebné sporenie patrí podľa Jamborovej naďalej k najvýhodnejším a najbezpečnejším konzervatívnym sporiacim produktom na trhu. „Štátna prémia pre sporiteľov, ktorí majú na svoji účtoch vyšší objem prostriedkov, tvorí len malú časť ich výnosu,“ povedala.

Hovorca PSS si nemyslí, že ľudia začnú hromadne rušiť svoje stavebné sporenia. „Úvery z neho dnes predstavujú významnú možnosť pre ľudí, ktorí si potrebujú pripraviť finančnú rezervu alebo dofinancovať iný typ úveru,“ hovorí Slobodník. Pomôžu aj pri rekonštrukciách domov či bytov, dodal. Okrem toho si cez stavebné sporenie môžu zobrať úver aj ľudia nad 55 rokov, ktorí už ťažko dostanú úver v banke.

Veľkým lákadlom tak zostáva úver vzhľadom na sprísnenie hypoték. Plnú hypotéku po zásahu regulátora bežný človek nezíska. Práve stavebný úver tak môže pokryť chýbajúcu sumu. „Dofinancovanie stavebným úverom je výrazne lacnejší spôsob ako napríklad spotrebný úver z banky,“ hovorí analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Štátne prémie po novom – ako pre koho

Pre všetky zmluvy však platí nové nastavenie štátnej prémie. Tá sa od januára znižuje z piatich na 2,5 percenta ročného vkladu. Maximálne však sporitelia dostanú 70 eur ročne. Na túto sumu však treba nasporiť 2¤800 eur. Teda niečo vyše 233 eur mesačne.

To je pre mnohých sporiteľov nereálne, upozorňuje Búlik. „Človek s nižším príjmom ťažko zvládne odložiť mesačne do stavebného sporenia 233 eur,“ hovorí. No nárok na prémiu budú mať len ľudia s príjmom pod 1,3-násobok priemernej mzdy – teda okolo 1¤300 eur mesačne.

Na štátnu prémiu nesiahnu ani ľudia, čo budú čerpať medziúver. Analytik predpokladá, že táto zmena neodradí tých, ktorí chcú získať časť financií na bývanie bez predchádzajúceho sporenia.

Zmeny v stavebnom sporení považuje Búlik za nešťastné. „Výsledkom bude ďalšie zníženie motivácie ľudí šetriť si a tvoriť finančnú rezervu,“ hovorí. Zadlžovanie pritom patrí k najvýraznejším domácim trendom, na ktorý už dlhšie upozorňuje Národná banka Slovenska (NBS).

Nárast dlhov bol na Slovensku podľa Správy o finančnej stabilite NBS za posledných šesť rokov viac ako dvojnásobný v porovnaní s Českom. To rastie ako druhé najrýchlejšie. Až v posledných mesiacoch minulého roka prišlo k spomaleniu rastu spotrebiteľských úverov.

Čo sa od 1. januára zmenilo v stavebnom sporení Na získanie štátnej prémie musí byť priemerný mesačný príjem sporiteľa za predchádzajúci rok maximálne vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Koniec priateľských sporiteľov. Po novom bude potrebné dokladovať využitie sporenia na stavebné účely. Platí to pre všetky zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2019. Štátna prémia je 2,5 percenta z výšky vkladu, maximálne však 70 eur. Na získanie maximálnej sumy však musí sporiteľ vložiť aspoň 2 800 eur ročne.

Štátna prémia sa nebude vyplácať v prípade čerpania medziúveru.