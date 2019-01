Pošta modernizuje. Platiť sa už dá aj kartou

Od začiatku roka sa dá platiť na každej pošte kartou ktorejkoľvek banky. Pri vybavovaní na pošte tak odpadne povinnosť nosiť so sebou peniaze, čo ľudia už oceňujú. "Je to veľmi praktické, konečne nemusím so sebou nosiť hotovosť, keď idem na poštu," povedala pani Martina, ktorá prišla na jednu z petržalských pôšt zaplatiť účty.