Štát má oproti plánu nižší schodok o 800 miliónov eur

Ako uviedol na stredajšej tlačovej konferencii, k lepšiemu výsledku pomohli najmä vyššie ako očakávané príjmy o zhruba 600 mil. eur, ale aj nižšie výdavky o necelých 200 mil. eur.

Na strane príjmov podľa Kažimíra pomohol najmä lepší výber dane z pridanej hodnoty o vyše 340 mil. eur, ako aj vyšší výber dane z príjmov právnických osôb o necelých 330 mil. eur. Horšie ako pôvodné predpoklady sa naopak vyvíjali výnosy z dane z príjmov fyzických osôb, zrážkové dane či spotrebná daň z minerálneho oleja. Na strane výdavkov zase štát ušetril najmä na transfere Sociálnej poisťovni v sume zhruba 150 mil. eur a menej tiež minul na správu štátneho dlhu.

Lepší výsledok štátneho rozpočtu sa odzrkadľuje aj vo vývoji verejného dlhu. Minister financií Peter Kažimír informoval, že na základe rozpočtových výsledkov by tak verejný dlh mal ku koncu roka 2018 dosiahnuť 48,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) a mal by sa tak dostať mimo sankčných pásiem dlhovej brzdy. Následne by mal verejný dlh klesať na 47,4 % HDP v roku 2019 a 46 % HDP v roku 2020.