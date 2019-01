Po Trumpovom znížení daní stiahli americké firmy domov 500 miliárd USD

Agentúra Reuters, ktorá koncom minulého roka zverejnila údaje za prvé tri kvartály, uviedla, že najväčší objem financií presunuli firmy zo zahraničia do USA v 1. švrťroku minulého roka, okolo 300 miliárd USD. Naopak, v 3. štvrťroku to bolo len 93 miliárd USD, čo bola približne polovica z hodnoty repatriovanej v 2. kvartáli. Tento trend by mal platiť aj pre posledný štvrťrok, čo znamená ďalší pokles.

Repatriácia nasledovala po daňovej reforme, ktorú koncom roka 2017 podpísal americký prezident Donald Trump a ktorá umožňuje firmám výhodne previesť peniaze uložené v zahraničí do USA. Odhaduje sa, že americké firmy držali do reformy v zahraničí zisky v objeme okolo 3 biliónov USD. Väčšina, ktorá od januára 2018 peniaze repatriovala, tak však urobila hneď na začiatku roka.

Takto sa vyvíjala aj repatriácia v prípade firiem mimo finančného sektora. Poľa banky JPMorgan bolo v 3. kvartáli v rámci týchto firiem repatriovaných celkovo 60 miliárd USD. Na porovnanie, v 2 kvartáli to bolo 115 miliárd USD a v 1. štvrťroku 225 miliárd USD.