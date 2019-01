Odbyt smartfónov dlhodobo klesá, čaká sa na nový impulz

Globálny trh so smartfónmi upadá a výrobcovia potrebujú nový impulz, ktorý by opätovne naštartoval klesajúce predaje týchto mobilných zariadení. Vyplýva to aj zo štatistických údajov analytickej spoločnosti International Data Corporation (IDC), podľa ktorej bolo v treťom štvrťroku 2018 celosvetovo na trh dodaných 355,2 milióna kusov chytrých telefónov, čo je v medziročnom porovnaní pokles o šesť percent.

„Ide o štvrtý kvartál v rade, počas ktorého bol zaznamenaný medziročný klesajúci odbyt na globálnom trhu so smartfónmi, čo vyvoláva otázky o jeho budúcnosti,“ uvádza IDC vo svojej správe. Dodáva tiež, že podľa jej analytikov sa trh v roku 2019 vráti k rastu, ale zatiaľ je priskoro na predpovedanie, o aký veľký rast pôjde.

Odlišný názor na vývoj tohto trhu má odborník na IT oblasť a šéfredaktor magazínu Touchit Ondrej Macko. „Myslím si, že rastu predaja smartfónov sa najbližšie kvartály nedožijeme. Mierne sa ale zastaví pokles. Predpokladám, že budúci rok to bude len s minimálnym poklesom predaja smartfónov celosvetovo,“ uviedol pre TASR.

Prepad predajnosti prichádza po zhruba desiatich rokoch rastu smartfónového trhu, ktorý naštartovalo uvedenie prvého iPhonu v roku 2007. Tento model podľa názoru mnohých odborníkov ovplyvnil trh so spotrebnou elektronikou zásadným spôsobom a určil nový štandard – telefón s veľkou dotykovou obrazovkou ako hlavným ovládacím prvkom. V súčasnosti však výrobcovia potrebujú nový impulz a hľadajú povestnú ďalšiu veľkú vec (next big thing), ktorá by opäť pozdvihla predaje.

Aktuálny stav na trhu smarfónov je podľa kompetentných zapríčinený predovšetkým nízkou mierou inovácií a postupným nasýtením trhu. „Aktuálne vlajkové lode medzi smartfónmi už nemajú toľko funkcií, ktoré by viedli používateľa k tomu, aby si najnovší telefón musel nevyhnutne kúpiť. Pokojne sa dá žiť aj s dvoma generáciami starými smartfónmi, pokiaľ im vydrží batéria,“ konkretizoval Mac­ko.

Nedostatočné inovácie sú u smartfónov badateľné v niekoľkých oblastiach. Pokiaľ si totiž zákazník kúpil chytrý telefón napríklad v roku 2009, 2010 či 2011, jeho nasledujúca generácia spravidla vždy prinášala badateľné zlepšenia – väčší displej s vyšším rozlíšením, ktorý bol na prvý pohľad jemnejší, fotoaparát s viac megapixlami, ktorý zhotovoval očividne kvalitnejšie fotografie či výkonnejší hardvér, vďaka ktorému bolo pri používaní telefónu skutočne poznať rozdiel vo výkone a plynulosti prostredia. Dnes sú však medzigeneračné rozdiely oveľa menej zrejmé.

Nájsť novú veľkú vec, ktorá by opätovne naštartovala predaje, nebude ľahké. „Výrobcovia by museli prísť s funkciou, bez ktorej sa akosi nedá žiť. Akurát niečo také po rokoch búrlivého vývoja v tejto oblasti nie je jednoduché,“ konštatoval Macko.

Pomyselným záchranným kolesom pre výrobcov by podľa neho mohla byť mobilná sieť novej generácie 5G. „Tá by sa mala objaviť v roku 2019 a pre ňu bude potrebné mať úplne nové telefóny. Ten, kto príde s dobrým 5G telefónom, zarobí najviac,“ avizoval IT odborník.

Veľkou pomocou by podľa Macka mohol byť i dobre vyzerajúci smartfón so sedemdňovou výdržou na batériu, keďže práve tá je dnes zrejme najväčšou slabinou moderných telefónov. Aktuálne sa hovorí napríklad o grafénových batériách, ktoré by mali priniesť väčšiu kapacitu a niekoľkonásobne rýchlejšie nabíjanie.

Na prvé lastovičky, ktoré predznamenajú trendy roku 2019 v mobilnej oblasti, nebude treba čakať dlho. Predstavia sa na tradičnej štvordňovej výstave spotrebnej elektroniky Consumer Electronics Show (CES), ktorá sa začína už 8. januára v americkom Las Vegas.