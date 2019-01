Autobusovým spoločnostiam chýba približne dvesto vodičov

Autobusovým spoločnostiam na Slovensku podľa aktuálneho prieskumu Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) chýba minimálne päť percent, resp. celkovo približne dvesto vodičov. Tých by akútne potrebovali po celom Slovensku v prímestskej autobusovej doprave, ktorú objednávajú jednotlivé samosprávne kraje.

„Ak chýba dvesto vodičov, možno niekoľko stotisíc, alebo možno až miliónov cestujúcich ročne sa nevie dostať do práce a do školy,“ povedal prezident ZAD a generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Lines, a. s., Bratislava Peter Sádovský.

Každý vodič podľa šéfa zväzu autobusárov prevezie ročne desaťtisíce cestujúcich a autonómne riadené autobusy (bez vodiča) sú zatiaľ hudbou budúcnosti. „Ak máte vo veľkom obchode o jedného predavača menej, zákazníka to možno mierne zdrží, ale ak máte o jedného vodiča menej, nevypravíte autobus možno aj s 50-timi ľuďmi,“ uviedol Sádovský. Situácia s nedostatkom vodičov sa podľa neho naďalej zhoršuje. „Keďže noví vodiči zatiaľ nedorastajú, chýba nám aj zmena vekových hraníc na vodičské preukazy, ktorá zatiaľ stojí, napriek tomu, že legislatívne riešenie je už pripravené dávnejšie,“ upozornil prezident ZAD.

Autobusoví dopravcovia dlhodobo žiadajú znížiť minimálny vek pre vodičov autobusov z 24 na 21 rokov, podobne ako cestní nákladní prepravcovia pre vodičov kamiónov z 21 na 18 rokov. Niektoré autobusové spoločnosti pre nedostatok domácich vodičov začali v tejto profesii zamestnávať cudzincov. „Kolegovia z niektorých spoločností už majú tieto skúsenosti. Vodiči hlavne z Ukrajiny, ale aj zo Srbska pracujú v niektorých podnikoch. A máme dobré odozvy, sú s nimi spokojní,“ dodal Sádovský.

Generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku László Ivan nedávno upozornil, že im chýba takmer 70 vodičov, no napriek tomu prevádzkujú autobusové spoje podľa cestovných poriadkov. "Súčasná situácia ešte stále nie je stabilná a očakávame štrukturálne zmeny, ktoré by umožnili vychovávať vlastných šoférov. Zákon o znížení minimálneho veku vodičov autobusov z 24 na 21 rokov ešte nebol odsúhlasený, čo nám bráni v tom, aby sme mohli urobiť kroky, ktoré v budúcnosti môžu situáciu stabilizovať,“ povedal Ivan pre agentúru SITA. Arriva považuje vytvorenie atraktívnych podmienok pre prácu vodičov za jednu z hlavných podmienok pre rozvoj verejnej dopravy.

Pre akútny nedostatok vodičov autobusov v mestskej a prímestskej doprave Arriva v roku 2017 zamestnala skúsených vodičov z Ukrajiny za rovnakých podmienok ako pre domácich vodičov. "Zamestnávanie vodičov z iných krajín ani ich presun v rámci krajiny však nie sú dlhodobo udržateľné riešenia,“ upozornil Ivan. "Na niekoľko rokov to môže stabilizovať situáciu, ale neuspokojoval by som sa s tým, že už to máme vyriešené. Ak sa súčasný zákonný rámec nezmení, tak o pár rokov sa môžeme ocitnúť v oveľa väčších problémoch, ako sme zaznamenali v roku 2017,“ dodal Ivan.