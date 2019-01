VIDEO: Zlacní nižšia DPH na ubytovanie dovolenky?

Podnikanie v cestovnom ruchu by od nového roka malo byť na Slovensku o niečo ľahšie. Od januára platí 10-percentná, teda oproti bežnej o polovicu nižšia, daň z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovacie služby. Otázne zostáva, či a ako to pohne s cenami.

Cena ubytovania by mohla podľa analytika spoločnosti Finlord Borisa Tomčiaka krátkodobo mierne poklesnúť. Z dlhodobého hľadiska však musíme počítať s jeho postupným zdražovaním. "Priemerné ceny po započítaní DPH budú pravdepodobne už v roku 2020 na súčasnej úrovni,“ hovorí analytik. Dôvodom je podľa neho silný ekonomický rozmach v Európe i na Slovensku. Ten ťahá hore aj dopyt po ubytovacích službách, ktorý chcú prevádzkovatelia využiť vo svoj prospech. Dosah na ekonomiku tak nebude podľa Tomčiaka výrazný a zníženie DPH pomôže predovšetkým podnikateľom v cestovnom ruchu.

Ceny pôjdu skôr hore

Zníženie DPH sa v cenách neprejaví v plnej miere, vysvetľuje analytik J&T Banky Stanislav Pánis. „Očakávame totiž akceleráciu rastu spotrebiteľských cien v dôsledku silných dopytových tlakov silnej ekonomiky a pre napätý trh práce a dynamický rast nominálnych miezd,“ vraví Pánis.

Efekt zníženia DPH na ubytovacie služby bude podľa neho tlmiť rast dopytu po ubytovacích službách. Pri raste disponibilných príjmov si totiž ľudia budú môcť dovoliť viac. Ani to však nemusí s cenami výrazne zamávať. „Najmä keď zoberieme do úvahy napätý trh práce a s tým spätý tlak na svižný rast miezd, teda nákladov pre zamestnávateľov, ktorý zasiahne aj hotely,“ vraví Pánis.

O stúpajúcom záujme o ubytovanie na Slovensku hovoria aj ľudia z hotelierskej brandže. Potvrdila to aj táto zimná sezóna, ktorá prekonáva rekordy spred roka.

Hotelieri však priznávajú, že nižšia DPH nebude automaticky znamenať o desať percent nižšie ceny ubytovania – podnikateľskú výhodu skôr sľubujú premietnuť do skvalitnenia služieb. Nižšiu DPH na ubytovanie, samozrejme, vítajú. „Príklady dobrej praxe v krajinách so zníženou sadzbou DPH na ubytovacie služby potvrdzujú zvýšenie investícií v tomto sektore, čo prináša so sebou tvorbu nových pracovných miest a rast miezd,“ zhodnotil legislatívnu zmenu prezident Zväzu cestovného ruchu Marek Harbuľák. Vysoké daňovo-odvodové zaťaženie služieb cestovného ruchu podľa neho doteraz neumožňovalo vytvárať také mzdové podmienky, ktoré by prilákali ľudí pre prácu v tomto segmente. Zväz cestovného ruchu chce preto apelovať na vládu, aby prehodnotila aj zavedenie zníženej sadzby DPH na stravovacie služby.

Nižšia DPH aj na raňajky

Aj podľa Dagmar Bednárikovej zo Slovenskej komory daňových poradcov je ťažké povedať, či sa pokles sadzby DPH premietne do nižších cien pre zákazníkov. „Je možné, že prevádzkovatelia si nechajú rozdiel v DPH pre seba a ceny nezmenia. Ovplyvniť to môžu napríklad drahšie energie či nárast iných nákladov,“ vraví Bednáriková.

Nižšiu daň nepocítia len hotely a turistické zariadenia, ale ťažiť z nej budú aj kempy či ubytovania na internátoch a robotnícke ubytovne. „Zníženej sadzbe DPH podliehajú aj bezprostredne súvisiace služby. Napríklad služby recepcie, parkovanie hostí,“ vysvetľuje Bednáriková. V niektorých prípadoch môže byť podľa nej problém určiť, akú sadzbu DPH majú služby mať, a či bezprostredne súvisia s ubytovaním. Zdaňovanie usmerňuje iba informácia Finančného riaditeľstva.

„V podstate môžeme povedať, že služby súvisiace s ubytovaním, ktoré sú poskytované všetkým hosťom bez výnimky spoločne s ubytovaním, by mali byť zdanené 10-percentnou sadzbou DPH,“ hovorí Bednáriková. Hostia môžu tieto služby využívať bez toho, aby za ne samostatne platili, a cenu za ubytovanie neovplyvnia, aj keď službu nevyužijú. "Typickou službou súvisiacou s ubytovaním je napríklad parkovné, služby recepcie, upratovanie na izbách, donáška jedla do izby či využitie hotelového bazéna,“ vraví Bednáriková.

Pokiaľ ubytovacie zariadenie poskytuje raňajky pre ubytovaných hostí, prípadne príplatok za raňajky v izbe hosťa (room service), a ak hosť nemá možnosť objednať si ubytovanie bez raňajok, použije sa znížená sadzba na celú cenu. Ak by táto služba bola poskytnutá samostatne, bez ubytovania, zdanila by sa základnou 20-percentnou sadzbou. Polpenzie či plné penzie sú však iný prípad, ich sa nižšia DPH netýka, sadzba za stravovanie bude v takom prípade dvadsaťpercentná.

Špecificky sa posudzuje prípad, ak ubytovacie zariadenie poskytuje niektorú zo služieb v cene ubytovania, hoci s ubytovaním nesúvisí. Napríklad skipasy by mohli byť súčasťou ubytovacích služieb. A to v prípade, ak by boli poskytované hosťom automaticky v cene ubytovania bez ohľadu na to, či túto možnosť využijú, alebo nie. Cena za ubytovanie vrátane skipasu je však v tomto prípade rovnaká ako cena za ubytovanie bez neho.