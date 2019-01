Triblavina bude meškať dva a pol roka, tunel Čebrať päť

Obe meškajúce stavby v prevažnej miere stáli od roku 2015 z rôznych dôvodov, pôvodne mali byť hotové už v roku 2017. Výstavba úseku D1 pri Ružomberku sa pre zmenu trasy a predĺženie tunela Čebrať predĺži predbežne do leta 2022, križovatka Triblavina pre zmenu stavby pred dokončením by mala byť hotová koncom roka 2019.

NDS považuje za jeden z najdôležitejších vlaňajších medzníkov vo výstavbe aj začiatok razenia vyše dvojkilometrového tunela Prešov v auguste na úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh (7,9 km). „V septembri bol prerazený najdlhší diaľničný tunel na Slovensku, tunel Višňové (7,5 km), ktorý sa buduje v rámci stavby D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (13,5 km). Prerazenie meškalo deväť mesiacov, množstvo stavebných objektov má ešte vyššie meškanie,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová s tým, že túto situáciu nepretržite riešia.

Problematický úsek D1 južne od Žiliny s tunelom Višňové stavia taliansko-slovenské konzorcium firiem Salini Impregilo, S. p. A., a Dúha, a. s. Pôvodne ho mali vybudovať do konca roka 2019, ale pre výrazné meškanie stavebných prác to už nie je reálne a úsek by mal byť hotový najskôr v roku 2020.

„Práve preto, aby do budúcna nedochádzalo k podobným problémom, NDS pripravila a postupne zavádza do praxe nové vyhodnocovanie ponúk pri verejnom obstarávaní, kde by jediným kritériom nebola najnižšia cena, ale viacero kritérií,“ uviedla Michalová. Jedným z takýchto kritérií je napríklad kvalita tímu odborníkov. NDS bude na základe viacerých kritérií vyhodnocovať ako prvú súťaž na výstavbu úseku R2 Kriváň – Mýtna (9,15 km), vyhlásenú vlani v júli.