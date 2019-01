VIDEO: Bratislava sa zmenila na klzisko

„Išiel som po ceste, ktorá je kompletne celá zamrznutá. Začal som brzdiť o dosť skôr, ale auto išlo samo. Cestári prišli až teraz. Skoro do nás nabúrali ďalšie vozidlá a ostatné vozidlá, ktoré zastavili, sa vedeli ledva pohnúť, tak sa tu šmýka. Nikto sa o to nestará,“ povedal pre TV Pravda jeden z účastníkov dopravnej nehody, ktorá sa stala včera na Trnavskej ceste tesne za frekventovanou križovatkou na Bajkalskej ulici v smere von z mesta.

„Vo štvrtok, čiže 3. 1., sme zaevidovali 32 škodových udalostí a 5 dopravných nehôd a za piatok sme do 11. hodiny zaevidovali 6 škodových udalostí a jednu dopravnú nehodu,“ povedala Veronika Slamková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

Hlavné mesto sa vyjadrilo, že dispečing oddelenia správy komunikácií hlavného mesta v prípade nepriaznivého počasia komunikuje s dispečingom Dopravného podniku a krajským dopravným inšpektorátom. Na základe toho dispečing zadáva pokyny dodávateľovi, ktorý zabezpečuje zimnú údržbu ciest.

Tlačová referentka magistrátu mesta Bratislavy Katarína Kohútiková uviedla, že od štvrtka tohto týždňa je zriadená takzvaná horúca linka pre zimnú údržbu v Bratislave. „Fungovať bude vždy pri zhoršených poveternostných podmienkach, ako je ľad, sneh a podobne,“ dodala Kohútiková. Vysvetlila, že horúca linka bude fungovať tak, že operátori odovzdajú informáciu dispečingu, ktorý na dané miesto vyšle pohotovostnú čatu zimnej údržby. Pokiaľ by sa hlásenie týkalo chodníka v správe niektorej mestskej časti, informácie budú posunuté na dispečing danej mestskej časti. „Prioritou bude viacero oznámení na ten istý úsek a tiež jeho dôležitosť z pohľadu frekvencie osôb a hroziaceho nebezpečenstva úrazov,“ dodala Kohútiková.

Mesto si však situáciu uvedomuje. „Nie je to síce úplné vyriešenie situácie so zimnou údržbou, ale toto opatrenie má slúžiť aspoň na zmiernenie kritických a frekventovaných úsekov komunikácií. Verejnosť však prosíme o zhovievavosť, trpezlivosť a v rámci svojich možností aj o pomoc pri ošetrení chodníkov pri svojich domoch, pokiaľ by k ďalšej výraznejšej kalamitnej situácií v Bratislave prišlo,“ povedala Kohútiková. Mesto podľa nej pracuje na dohode, ktorá má zabezpečiť presnejšie predpovede počasia, než tie, z ktorých vychádza dnes dispečing, aby mohli efektívnejšie plánovať výjazdy zimných mechanizmov a flexibilnejšie reagovať na potrebu zimnej údržby mesta.

„Aktuálne sa v súvislosti s prichádzajúcim snežením všetky mechanizmy pripravujú na výjazd v rámci zimnej pohotovosti a na základe pokynu od dispečingu začnú s celomestským likvidačným posypom,“ doplnila Kohútiková. Prioritou majú byť hlavne kritické úseky, teda kopcovité časti mesta, ďalej ulica Einsteinova a výpadovky von z mesta. V pohotovosti je 43 sypačov nad 4 tony, 11 sypačov do 4 ton, 60 ručných pracovníkov a s nimi spojená malá technika na zimnú údržbu chodníkov, námestí a priechodov pre chodcov.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na nasledujúce dni pre okres Bratislava výstrahu prvého stupňa pre sneženie a poľadovicu na cestných komunikáciách a podľa predpovedí počasia má sneženie pokračovať. Napadnúť by malo 10 až 15 centimetrov nového snehu.