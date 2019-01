Ekonomika ľuďom praje, rizikom je rast cien

Od januára ušetria na obedoch pre predškoláka mesačne asi 24 eur. Od septembra majú byť obedy zadarmo aj pre žiakov základných škôl. Pracujúcemu rodičovi s dieťaťom do šesť rokov sa zdvojnásobí daňový bonus – na 44,34 eura mesačne. Od júla sa vracajú aj mladomanželské pôžičky. Cez tie sa dá požičať 15-tisíc eur s jednopercentným úrokom až na 15 rokov. Štát pritom za každé dieťa odpustí dvetisíc eur, maximálne však na tri deti.

Prilepšia si aj dôchodcovia. Priemerný starobný dôchodok stúpne o 11,50 eura – dostane sa tak na niečo vyše 454 eur.

Zmeny pocítia podľa analytika spoločnosti Finlord Borisa Tomčiaka predovšetkým chudobnejšie vrstvy obyvateľov, "Ich reálne príjmy sa krátkodobo zvýšia a budú mať viac peňazí na spotrebu,“ hovorí.

Dariť sa má aj pracujúcim. Rovnako ako vlani budú firmy zápasiť o kvalitných pracovníkov, čo zvýši tlak na rast platov. Tie by mali porásť o vyše šesť percent. V máji ich potiahne ďalšie zvýšenie príplatkov za prácu v noci, sobotu či nedeľu.

Pnutie na trhu práce, rast platov pocítia ľudia na cenách. "Rast spotrebiteľských cien by sa mal v tomto roku zrýchliť na takmer tri percentá,“ hovorí analytik J&T Banky Stanislav Pánis. Vlani ceny rástli medziročne zhruba o 2,5 percenta, čo bolo podľa neho najrýchlejšie tempo od roku 2012. Dražieť budú potraviny, energie, ale aj služby. Firmy budú totiž zvýšené náklady na ľudí či vstupy prenášať do svojich cien.

Zaváži však aj to, ako sa vyrovnajú obchodníci s osobitným odvodom, ktorý majú platiť od januára vo výške 2,5 percenta z čistého obratu. Reťazce ešte vlani varovali, že vyššie náklady budú musieť preniesť do cien pre zákazníkov alebo dodávateľov. Výsledkom by tak mohol byť výraznejší rast cien potravín.

Našliapnutú ekonomiku však môže ohroziť aj situácia vo svete. To, či je recesia už za rohom, alebo si na ňu ešte počkáme, sa ukáže už v najbližších týždňoch. V hre sú stále clá na európske vozidlá, nejasné vzťahy medzi Spojenými štátmi a Čínou či brexit bez dohody. Ten by pocítila hlavne nemecká ekonomika a s ňou aj Slovensko. "Najväčším rizikom je spomalenie rastu západnej Európy a ochabnutie automobilovej výroby,“ hovorí Tomčiak. To sa však podľa neho už deje. Slovensko by pokles na automobilovom trhu mohlo pocítiť výraznejšie v budúcom roku, dodáva analytik.

V tomto roku budeme prvýkrát hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Rovnako to má byť aj ďalšie dva roky. Podľa septembrovej makroprognózy z dielne Inštitútu finančnej politiky pri rezorte financií porastie ekonomika v tomto roku o 4,5 percenta. Nezamestnanosť má klesnúť na 6,4 percenta. Mzdy poskočia o 6,3 percenta – teda priemerne na 1¤077 eur. O niečo menej optimistická je však prognóza z dielne Bruselu. Tá počíta pre nás len s rastom o 4,1 percenta. Slovensko je však v prvej trojke najrýchlejšie rastúcich krajín. Predbehla nás len Malta a Írsko.

Ekonomika však nateraz rastie rýchlejšie, ako sa očakávalo. V druhom a treťom štvrťroku 2018 sa totiž zrýchlila na 4,5 percenta. Počítalo sa pritom so štvorpercentným rastom.

Platy idú hore všade

Tak ako vlani aj tento rok by rast platov mal prekročiť šesť percent, predpokladá analytička Poštovej banky Jana Glasová. "Mzdy budú tlačené smerom nahor hlavne v odvetviach, ktoré pociťujú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov,“ hovorí. Reálne mzdy však budú v tomto roku rásť o niečo pomalšie ako vlani pre vyššiu infláciu, dodáva Glasová.

Platy od Nového roka porastú aj najmenej zarábajúcim. Od januára stúpla minimálna mzda o 40 eur, na 520 eur. Teda 430,35 eura v čistom. "Aj tá najnižšia mzda musí byť motivačná. Na Slovensku sa musí oplatiť pracovať,“ povedal minister práce Ján Richter. Zvýšením minimálnej mzdy sa podľa ministra zvýšil rozdiel medzi ľuďmi, čo nepracujú a poberajú dávky, a tými, čo pracujú za minimálnu mzdu. V hre je najnovšie aj zníženie daní pre slabšie zarábajúcich, ktoré tento týždeň naznačil premiér Peter Pellegrini.

Viac zarobia aj učitelia či zamestnanci štátu. Ich tarifné platy porastú o desať percent. Učiteľ na strednej škole tak na výplatnej páske nájde asi o 80 eur viac. Lepšie budú zarábať aj pedagogickí a výskumní pracovníci či doktorandi. "Teší ma. že aj iní zamestnanci rezortu školstva prejdú do vyššej platovej tarify a dorovnávajú sa vysokoškolským učiteľom,“ povedala ministerka školstva Martina Lubyová. Ďalší nárast učiteľských miezd je naplánovaný na január 2020.

Ďalší rast platov čaká zamestnancov vďaka druhej vlne zvýšenia príplatkov za prácu v noci, či niektorý z víkendových dní v máji. Príplatok za prácu v noci stúpne na 40 percent minimálnej hodinovej mzdy. Za 8-hodinovú nočnú zmenu tak robotník zarobí o 10,40 eura viac. Vlani to bolo 7,20 eura. V prípade rizikovej práce pôjde o 50 percent minimálnej hodinovej mzdy. Teda o 13 eur za jednu nočnú šichtu.

Príplatok za prácu v nedeľu stúpne z 50 na 100 percent minimálnej hodinovej mzdy. O polovicu pôjde hore aj práca v sobotu – a to na 50 percent minimálnej hodinovej mzdy.

V júni môžu firmy vyplatiť 13. platy oslobodené od zdravotných odvodov a dane z príjmu. V čistom tak môže zamestnanec dostať 450 eur. V decembri budú môcť zamestnanci, čo splnia náročné podmienky, aj 14. plat oslobodený plne od daní a odvodov – teda 500 eur v čistom. Vlani sa toto opatrenie nestretlo s veľkým záujmom – 13. plat totiž vyplatila len jedna firma.

Viac prevencie pre poistencov

Rozšírenie ordinačných hodín aj rok prevencie. Poistencov tento rok čakajú zmeny. Ministerstvo zdravotníctva si od nich sľubuje skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a nižšiu úmrtnosť. Onkologické ochorenia totiž figurujú na druhom mieste v rebríčku príčin úmrtia na Slovensku. Tí, ktorí spĺňajú vekové podmienky, dostanú počas januára adresnú pozvánku na preventívne vyšetrenia skríningom. Cieľom je včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka, prsníka a krčka maternice.

„Vďaka skríningu môžeme napríklad výskyt rakoviny prsníka znížiť o tretinu, zachrániť tak ročne život asi trom stovkám žien,“ vysvetlila Alena Kállayová, rádiologička a špecialistka na mamodiagnostiku. Všetky tri typy rakovín sú liečiteľné, ak sú zachytené v ranom štádiu. Rezort na preventívky vyčlenil päť miliónov eur a hradiť ich budú zdravotné poisťovne.

Pacienti od januára majú možnosť objednať sa na termín u ambulantného lekára mimo ordinačných hodín. Ide o tzv. doplnkové hodiny, ktoré si doktor môže dobrovoľne vyčleniť najskôr po 13. hodine a pacient musí byť vyšetrený najneskôr do 20 dní po objednaní. Za ošetrenie v týchto časoch si pacient zaplatí, lekár môže pýtať maximálne 30 eur. Objednať na termín sa dá len elektronicky. Denník Pravda na konci minulého roka zisťoval záujem ambulancií o túto službu. Ukázalo sa, že tie zatiaľ neplánujú prácu mimo bežných časov.

Zásadnú premenu odštartujú nemocnice. Ich kvalita sa začne posudzovať podľa nových kritérií, ktoré by mali byť známe v tomto roku. Jedným z nich bude napríklad minimálny počet operácií na tom-ktorom oddelení. Napríklad pri zákrokoch v oblasti brušnej dutiny by malo oddelenie ročne operovať minimálne 30 pacientov, ideálne by bolo 70 a viac. Ak minimálny počet výkonov oddelenie nenaplní, potom zanikne. Zdravotnícke zariadenia budú mať v tomto roku čas, aby zanalyzovali svoju činnosť aj chod oddelení. V roku 2020 začnú so zmenami, ktoré by mali ukončiť v roku 2021. „Nemocnice si tak počas roka budú môcť vybrať vlastnú vyššiu špecializáciu,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru).

Koniec realitnej bubliny?

Trh s nehnuteľnosťami čaká aj ďalšia vlna sprísňovania hypoték. Od januára budú môcť banky dať len desatinu hypoték nad takzvaný úverový strop. Ten je vo výške 8-násobku čistého ročného príjmu klienta. Dvojica s čistým príjmom 1¤582 eur mesačne si tak môže požičať maximálne 151 872 eur.

Od januára klesne aj počet hypoték nad 80 percent z ceny nehnuteľnosti, na 25 percent. Od júla to bude už len pätina.

Národná banka sa takto snaží stlmiť realitný trh. Rast platov a nízke úrokové sadzby však hrajú proti regulátorovi. Počítať však treba s ich zvyšovaním. "V dlhodobejšom horizonte je ale potrebné počítať s postupným rastom úrokových sadzieb, a preto je nutné pristupovať k zadlžovaniu sa zodpovedne,“ upozorňuje Glasová. Práve tu majú Slováci medzery. Na krku už majú hypotéky a spotrebné úvery spolu za zhruba 30 miliárd eur, čo je 3-násobok oproti krízovému roku 2008.

Prísnejšie podmienky podľa Glasovej stlmia mierne dopyt po nehnuteľnostiach, čo spomalí aj rast cien nehnuteľností. Záležať bude na konkrétnej nehnuteľnosti a lokalite, dodáva analytička.

Výrazné zlacnenie sa však podľa Pánisa čakať nedá. "Kokteil dynamického rastu disponibilných príjmov, silnej spotrebiteľskej dôvery a pretrvávajúceho prostredia nízkych úrokových sadzieb bude naďalej udržovať silný dopyt po bývaní,“ hovorí.