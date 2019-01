Hont vkladá do osobných vlakov nádej na rozvoj

"Obnovu železničnej dopravy na trase Zvolen – Šahy vítajú všetci občania nášho regiónu. V minulosti bol najzávažnejší dôvod na zrušenie tejto dopravy ekonomika. Dodnes fungovala nákladná preprava, teda trať sa musela udržiavať a náklady sa zvýšia len na konkrétne spoje,“ povedal primátor mesta Šahy Štefan Gregor. Podľa jeho slov sa región pre problematickú dopravu pomaly odstrihával od okolia.

Od stredy premáva po trati 22 spojov počas pracovných dní. Ministerstvo dopravy tvrdí, že ak bude o vlaky dostatočný záujem, rozšíri ich prevádzku aj na víkendové dni. "Som veľmi spokojný, že sa nám tento zámer podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Ľudia majú teraz možnosť využívať železničnú dopravu, ktorá tu dlhé roky chýbala. Vnímam to ako nový impulz pre celý región a zlepšenie kvality života jeho obyvateľov,“ povedal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Celkovo bude 11 osobných vlakov premávať v úseku Zvolen – Šahy a opačne, 4 vlaky v úseku Dudince – Šahy a 7 vlakov v úseku Krupina – Zvolen.

"Za obnovenie osobnej vlakovej dopravy sme dlho bojovali. Myslím si, že istý čas bude potrebný na to, aby si ľudia na novú možnosť dopravy zvykli, ale z reakcií obyvateľov našej obce je zrejmé, že obnovenú vlakovú dopravu pozitívne prijali,“ povedal starosta obce Hontianske Nemce Jozef Nemec.

Osobné vlaky prekonajú 74 kilometrov dlhú trasu zo Zvolena do Šiah za hodinu a 40 minút. Medzi prvou a poslednou stanicou vlak zastaví 15-krát. Cesta priamym autobusovým spojením medzi Zvolenom a Šahami trvá hodinu a 50 minút. Priamy autobus jazdí len raz za deň. Obyvatelia regiónu Hont sa tak doteraz museli spoliehať najmä na automobilovú dopravu. Železničné spoje by tak mali odľahčiť preťaženú cestu prvej triedy I/66, ktorá sa začína na hraniciach s Maďarskom a prechádza cez Šahy, Krupinu a Zvolen. Následne pokračuje až v Poprade. Podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 cez Krupinu po danej ceste prvej triedy denne jazdí takmer 10-tisíc automobilov.

Ľudia si od železnice odvykli

Obyvatelia regiónu budú podľa primátora Krupiny Radoslava Vazana vlaky využívať. „Som veľmi rád, že aktivita miest a obcí, ale aj občianskych aktivistov a všetkých tých, ktorým záležalo na obnovení tohto spojenia, našla pochopenie a osobné vlaky znovu premávajú,“ povedal. Doprava po vyťaženej a preplnenej medzinárodnej ceste I/66 býva mnohokrát problematická a je aj na hrane bezpečnosti, upozornil primátor Krupiny. "Určite to bude mať pozitívny prínos pre celkový rozvoj regiónu, a to hlavne v oblasti dopravy do stredných škôl, do zamestnania, za lekárskou starostlivosťou alebo pre rozvoj cestovného ruchu a kúpeľníctva v meste Dudince,“ povedal Vazan.

Dôležité je však podľa neho aj správne nastavenie grafikonu. "Určite sa možno po čase bude treba vrátiť k úprave grafikonu, kde priestor vidím v prispôsobení čo možno najväčšiemu počtu cestujúcich do a zo zamestnania, študentov a ostatných nosných skupín cestujúcich. Verím, že obnovené vlaky si nájdu čo najviac cestujúcich a postupne budú obnovované aj železničné stanice, nástupištia a ostatná potrebná infraštruktúra,“ dodáva Vazan.

Mesto Šahy už pristúpilo k zmene cestovných poriadkov mestskej hromadnej dopravy. "Mesto Šahy v spolupráci s autobusovým dopravcom pristúpilo k zmene grafikonu v miestnej hromadnej doprave a zabezpečilo nové spoje pre cestujúcich zo železničnej stanice do centra mesta,“ informuje primátor Šiah Štefan Gregor. Primátor podľa svojich slov neočakáva, že vlaky budú hneď plné. Tvrdí, že ľudia si odvykli od využívania tohto druhu dopravy. Poukazuje pritom aj na možnosť obnovenia vlakového spojenia Zvolena s Budapešťou.

Aj na iné trate sa zabudlo

Na Slovensku je viacero tratí, na ktorých už nefunguje osobná vlaková doprava. Vlaky prestali jazdiť napríklad medzi Rožňavou a Dobšinou. V rámci rozvoja cestovného ruchu Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zaviedla v minulom roku medzi 1. júlom a 1. septembrom sezónny vlak medzi Košicami a Dobšinskou ľadovou jaskyňou.

V minulom roku schválil parlament novelu zákona o dráhach, ktorá umožňuje premeniť nevyužívané trate na dočasné cyklochodníky alebo chodníky. Samotná železničná trať bude zakonzervovaná a v budúcnosti sa na ňu v prípade potreby budú môcť vrátiť vlaky.

Na štyri trate sa už vlaky nevrátia, pretože samotné trate boli zrušené. V roku 2001 bola zrušená trať medzi Kvetoslavovom a Šamorínom. Posledný osobný vlak po nej premával v roku 1979. V roku 2007 bola zrušená trať medzi Rimavskou Sobotou a Poltárom. O rok neskôr prestala existovať trať Devínske Jazero – Stupava. Naposledy, v roku 2015, štát zrušil trať neďaleko Nitry v úseku Lužianky – Dražovce.