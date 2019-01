Číňanov do roku 2029 ešte pribudne, potom príde pád

Podľa aktuálneho odhadu OSN žije v Číne 1,41 miliardy ľudí, napísala spravodajská spoločnosť BBC. Štúdia CASS uvádza, že krajiny musia prijať opatrenia, vďaka ktorým by sa dokázala vysporiadať so starnutím populácie a poklesom počtu obyvateľov v produktívnom veku. Tieto faktory by údajne mohli priniesť „veľmi nepriaznivé spoločenské a ekonomické dôsledky“.

V snahe zvrátiť nastolený trend Čína v roku 2015 ukončila takzvanú politiku jedného dieťaťa zavedenú v roku 1979. Podľa CASS teraz veľkosť pracovnej sily v krajine stagnuje, pričom nízka miera pôrodnosti by mohla priniesť ďalšie problémy.

Nový výskum naznačuje, že do roku 2050 počet obyvateľov Číny klesne na 1,36 miliardy a za ďalších 15 rokov by sa mohol prepadnúť až na 1,17 miliardy ľudí, ak pôrodnosť zostane nízka.