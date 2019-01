Kažimír chce vyvolať veľkú verejnú diskusiu o výdavkových stropoch

Pri výdavkových stropoch je potrebné nájsť zhodu medzi politikmi, ale aj odborníkmi. Myslí si to minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Najlepšie riešenie ich zavedenia by sa podľa neho malo nájsť v tomto roku a následne v roku 2020 až 2021 by sa malo uskutočniť ich testovanie.

Výdavkové stropy sú podľa vyjadrení Kažimíra v niektorých anglosaských krajinách zavedené už mnoho rokov. „Sme pripravení na veľkú verejnú diskusiu v tejto oblasti. Toto je jedna z tém, ktorá si vyžaduje zhodu aj v rámci politického spektra, veľa musí povedať aj odborná verejnosť,“ myslí si Kažimír.

Slovensko sa v súčasnosti podľa šéfa rezortu financií riadi jedným z najprísnejších zákonov o rozpočtovej zodpovednosti na svete. „Je tzv. autopilotom, ktorý veľmi jasne diktuje, čo si môže štát dovoliť z hľadiska verejného dlhu. Výdavkové stropy v kombinácii s takýmto zákonom znamenajú úplnú automatizáciu realizácie štátneho rozpočtu. Preto si musíme uvedomiť, do akej miery chceme odovzdať rozhodovanie v oblasti verejných financií ‚strojom‘ a do akej miery chceme, aby na to vplýval aj ľudský faktor,“ vysvetlil Kažimír. Preto je podľa neho potrebné, aby bola diskusia o tomto nástroji rovnako apolitická, ako aj pri kreovaní zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Výsledkom bola zhoda a zákon, ktorý funguje a ktorému sa podriaďujú všetky vlády, a budú aj do budúcnosti. Takže výdavkové stropy budú predmetom diskusie," podotkol Kažimír.

Najlepšie riešenie výdavkových stropov by sa podľa Kažimíra malo nájsť v tomto roku. Následné testovanie by sa malo na základe reálnych dát uskutočniť v rokoch 2020–2021. „Toto všetko chceme robiť v podmienkach vyrovnaného hospodárenia. To znamená, nie pod tlakom, že by sme potrebovali dokazovať medzinárodným finančným trhom alebo inštitúciám, že sme dobrí žiaci, ktorí vedia poslúchať,“ upozornil Kažimír s tým, že nová vláda, ktorá vzíde z najbližších parlamentných volieb, by potom následne mala prijať zákon, ktorý stanoví jasné pravidlá výdavkových stropov.